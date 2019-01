 Les Hurricanes obtiennent Nino Niederreiter contre Victor Rask 

Niederreiter, qui est âgé de 26 ans, a marqué neuf buts et récolté 14 mentions d'aide en 46 rencontres cette saison avec le Wild. Le hockeyeur de six pieds, deux pouces et 218 livres a atteint le plateau des 20 buts à trois reprises au cours de sa carrière, atteignant même un sommet personnel de 25 filets en 2016-17.

Le joueur originaire de Coire, en Suisse, totalise 112 buts et 119 mentions d'assistance en 498 rencontres en carrière dans la LNH avec les Islanders de New York et le Wild. Il occupe le premier rang des buteurs suisses dans l'histoire de la LNH, et le quatrième pour les points, les passes et les matchs joués. Niederreiter a été sélectionné au cinquième rang universel par les Islanders lors du repêchage de la LNH en 2010.

Pour sa part, Rask, qui est âgé de 25 ans, a marqué un seul but et récolté cinq mentions d'aide en 26 parties avec les Hurricanes.

L'attaquant de Leksand, en Suède, a inscrit 63 buts et amassé 100 mentions d'assistance en 339 rencontres en carrière avec les Hurricanes. Il avait été choisi en deuxième ronde, 42e au total, par la formation de la Caroline en 2011.