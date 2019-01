Antti Niemi contre les Panthers

C'est donc Antti Niemi qui défendra le filet du Tricolore contre les félins floridiens.

Claude Julien a assuré que la soirée fort occupée de Price hier (43 tirs) n'a pas vraiment pesé dans l'équation.

« Hier, on avait une bonne idée de ce qu'on voulait faire, a expliqué Julien, rencontré en fin d'après-midi. On a deux séquences de deux matchs en deux soirs cette semaine. Il faut s'assurer de ne pas surutiliser nos gardiens. Il faut penser au long terme, à l'endurance. Niemi a joué deux excellents matchs à ses deux derniers matchs et il avait battu la Floride. »

Après un début de saison très difficile, Niemi a remporté trois de ses quatre derniers départs. À ses deux derniers matchs, il n'a accordé que quatre buts sur 79 tirs.

Du reste, l'entraîneur-chef n'apportera aucun changement à sa formation. C'est donc dire que le défenseur Karl Alzner et les attaquants Charles Hudon et Matthew Peca seront laissés de côté.