Josh Gorges annonce sa retraite

Gorges, qui est originaire de Kelowna, en Colombie-Britannique, a donc complété sa carrière avec 17 buts et 107 mentions d'aide en 783 rencontres dans la LNH. Il a également amassé neuf mentions d'assistance 68 rencontres éliminatoires, et il a participé à la série finale de l'Association Est à deux reprises - chaque fois avec le Canadien, en 2009-10 et 2013-14. Le défenseur a donc défié toutes les attentes en connaissant une longue carrière, en dépit du fait qu'il n'a jamais été repêché.

«Même si c'est un jour triste, je suis extrêmement excité par le prochain chapitre de ma vie et par l'opportunité d'être de retour à la maison avec ma famille, a écrit Gorges sur son compte Instagram, sous une photo de lui et du gardien du Tricolore Carey Price. Il y a trop de gens à remercier ici, mais je serai toujours reconnaissant envers ceux d'entre vous qui m'ont aidé tout au long de mon cheminement et qui m'ont permis de réaliser mes rêves.

«J'adore le hockey et je l'aimerai toujours, a-t-il ajouté. Il m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui, m'a appris à être un homme, m'a appris de précieuses leçons de vie que je n'aurais jamais pu obtenir ailleurs.»

Le hockeyeur âgé de 34 ans avait ratifié son premier contrat en carrière dans la LNH à titre de joueur autonome avec les Sharks de San Jose, le 20 septembre 2002. Il a cependant dû patienter jusqu'au 7 octobre 2005 pour disputer sa première rencontre dans la ligue, et après avoir disputé une centaine de rencontres avec le club californien, il a été échangé au Tricolore le 25 février 2007.

Sa carrière a véritablement pris son envol à ce moment-là, notamment en raison de son courage, sa ténacité, sa loyauté et son engagement envers l'équipe montréalaise. Il fut d'ailleurs le lauréat du trophée Jacques-Beauchamp à deux reprises (2009-10, 11-12), remis par les membres des médias au joueur qui «a joué un rôle dominant pendant la saison régulière sans obtenir d'honneur particulier». Il s'est aussi illustré au cours de ses huit saisons avec le Tricolore en se hissant au quatrième rang de la LNH avec un total de 1042 tirs bloqués.

«Félicitations pour cette belle carrière, Josh. Merci pour ta passion et pour avoir représenté les Canadiens avec fierté pendant huit saisons», a écrit l'organisation montréalaise sur son compte Twitter officiel.

Gorges a été échangé aux Sabres de Buffalo le 1er juillet 2014, et il a disputé les quatre saisons suivantes avec eux. Il a pris part à sa dernière rencontre en carrière le 7 avril 2018.