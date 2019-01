Victor Mete et Jesperi Kotkaniemi, de coéquipiers à amis

Tout a commencé l'été dernier, en Virginie, lors d'un camp d'aide aux recrues organisé par l'Association des joueurs. C'est à cette occasion, entre des formations sur l'utilisation des réseaux sociaux, les dangers des abus de toutes sortes et la gestion financière, que Victor Mete et Jesperi Kotkaniemi ont fait connaissance.

À l'époque, leur seul lien était d'être des espoirs du Canadien. Mais à partir de là, leur amitié n'a fait que grandir.

Ils étaient côte à côte dans l'un des vestiaires pendant l'avant-saison. Après les entraînements, les deux jeunes hommes étaient généralement délégués au ramassage des rondelles. C'était le prix à payer pour les derniers arrivés. Ils en profitaient donc pour jaser, de tout et de rien.

Peu à peu, ils ont commencé à se tenir ensemble en dehors des arénas. Ils allaient manger de la pizza au Sofia, à Brossard, après les entraînements. Mete servait souvent de chauffeur à Kotkaniemi. Puis quand est arrivé le premier voyage de la saison, à Toronto et Pittsburgh, Kotkaniemi et Mete sont logiquement devenus cochambreurs.

«Il ne connaissait personne d'autre que moi, a expliqué Mete. On aime les mêmes choses. Ce n'est pas trop difficile de savoir ce qu'on va faire de nos journées. On regarde les mêmes émissions et les mêmes films. On a à peu près le même âge. On est devenus très proches.»

À un point tel que Kotkaniemi a décidé de s'établir dans le Vieux-Port de Montréal, à deux minutes de marche d'où habite Mete. «On fait pas mal tout ensemble», résume simplement le petit défenseur.

Leur amitié sincère a été dévoilée au grand jour dans une vidéo de HabsTV tournée dans leur chambre d'hôtel à Vancouver plus tôt cette saison. La vidéo est un heureux mélange d'insouciance, de plaisir et... de malaise. Bref, elle est parfaitement à leur image. Pendant six minutes, on les voit décrire tant bien que mal les quelques éléments anodins de leur chambre exiguë. Mete fait le gros de la conversation, Kotkaniemi lance quelques craques ici et là. Chaque fois, il fait mouche auprès de son cochambreur qui rit de bon coeur.