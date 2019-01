Sergei Bobrovsky puni pour un «incident» mystérieux

Le directeur général Jarmo Kekalainen a mentionné par voie de communiqué qu'il y a «certaines attentes et valeurs qui ont été établies pour nos joueurs et qui définissent notre culture. Un incident impliquant Sergei s'est produit et il ne respectait pas nos attentes et nos valeurs».

Le club de l'Ohio en a fait l'annonce quelques heures avant le match entre les Blue Jackets et les Predators de Nashville. Le gardien auxiliaire Joonas Korpisalo obtiendra le départ.

Bobrovsky, qui écoule sa dernière année de contrat, présente une fiche de 18-13-1, et il a jusqu'ici refusé de négocier une entente à long terme.

L'entraîneur-chef John Tortorella a refusé de commenter la situation.