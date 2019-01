Subban soutient un ado victime de racisme

Subban, originaire de Toronto, a enregistré une vidéo et l'a envoyée par texto à Ty Corbett, un joueur de hockey âgé de 13 ans de la région de Detroit la semaine dernière.

Le parent de l'adolescent a partagé la vidéo, enregistrée à Detroit lors du passage des Predators dans la ville la semaine dernière, sur Reddit.

«Je peux te le dire tout de suite : aussi longtemps que tu respires dans ce monde, tu dois croire en toi et ne laisser personne te dire ce que tu peux et ne peux pas faire, surtout si c'est à cause de la couleur de ta peau, a mentionné Subban.

«Dans ce monde, il se passe des choses que nous ne comprenons pas vraiment. C'est normal. Nous n'avons pas à les comprendre. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous comprendre nous-mêmes, de croire en nous, de continuer d'essayer et de continuer d'avancer.

«Je veux juste te dire que quand tu joues au hockey, tu le fais parce que tu aimes le sport et que tu veux jouer. Que personne ne te l'enlève.»

Matthew, le père de Ty, a déclaré à NHL.com que son fils collectionne les souvenirs de Subban et porte le numéro 76, le même que celui du défenseur des Predators, lorsqu'il joue.

«Samedi soir, il a reçu le message et il est devenu complètement fébrile, a déclaré Matthew Cornett au site internet. Il a probablement regardé la vidéo 500 fois. Ce soir-là, il avait un match et je ne l'ai jamais vu aussi heureux d'y aller.»

«Cette vidéo représente beaucoup pour Ty, a-t-il ajouté. En tant que parent, j'ai pleuré lorsque j'ai vu la vidéo. C'est très difficile d'entendre des choses horribles dites à votre fils. La vidéo a autant d'importance pour ma femme et pour moi que pour Ty.»