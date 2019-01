Dubnyk et le Wild blanchissent le Canadien

> Le sommaire du match

La formation montréalaise a craint le pire pendant quelques heures puisque le défenseur Shea Weber a dû se rendre à l'hôpital après la première période puisqu'il avait reçu un tir en plein visage en début de rencontre. Julien a finalement annoncé après la partie que les résultats des examens confirmaient que Weber n'avait pas subi de fracture au visage.

Weber, qui a déjà raté les 24 premiers matchs de la campagne, devait même accompagner l'équipe lors de son vol vers Detroit. Julien s'attendait à ce que son capitaine affronte les Red Wings de Detroit mardi soir.

C'est un tir de Mikael Granlund qui a touché Weber au visage après 5:53 de jeu. Weber paraissait avoir été ébranlé sur la séquence, mais il a terminé la période. Les médecins de l'équipe ont visiblement préféré ne pas prendre de chance lorsqu'ils l'ont rencontré pendant l'entracte et il a été envoyé à l'hôpital.

Granlund a aussi inscrit le seul but de la rencontre en troisième période et le Canadien (22-16-5) a finalement encaissé un deuxième revers de suite. Le Finlandais a profité d'un bête revirement de Jeff Petry pour inscrire son 12e but de la saison à 6:58 du dernier tiers.

Quelques heures après que l'équipe eut annoncé que Carey Price renonçait à sa participation au match des étoiles, le gardien du Tricolore a repoussé 24 lancers.

«Ç'a été un match quand même assez égal. Je dirais même que nous avons obtenu plus de chances de marquer, a analysé Julien. Par contre, les erreurs que nous faisons deviennent coûteuses, et pas seulement ce soir. Nous devons limiter les erreurs non provoquées. Quand les matchs sont serrés, des erreurs comme celles-là sont très coûteuses.»

À l'autre bout de la patinoire, Devan Dubnyk a effectué 32 arrêts pour inscrire un premier jeu blanc à sa fiche cette saison. Le Wild (21-17-3) a ainsi gagné un neuvième match d'affilée face au Canadien.

La dernière victoire du Canadien contre le Wild remonte au 8 novembre 2014.

Si la soirée de Weber a été brève, celle de Kenny Agostino a été encore plus courte, lui qui a joué pendant seulement 25 secondes. Agostino a écopé des punitions majeure et de match pour une mise en échec un peu sur le tard à l'endroit d'Eric Fehr. Ce dernier a semblé se couper au-dessus de l'oeil droit en donnant contre le haut de la bande et il a aussi retraité pour de bon au vestiaire.

Nick Seeler est venu à la défense de Fehr, jetant les gants devant Agostino pour une brève bagarre.

Après la partie, Julien a écorché les arbitres Justin St-Pierre et Eric Furlatt, leur reprochant notamment une punition pour obstruction contre le gardien à l'endroit de Mike Reilly et leur laxisme lors d'un coup de coude de Greg Pateryn à l'endroit de Max Domi.

«Je crois simplement que nous n'avons pas le bénéfice du doute à domicile selon l'identité des arbitres, a-t-il affirmé. C'est mon opinion, mais j'aimerais que les arbitres soient plus justes qu'ils ne l'ont été.»

Après son duel face aux Red Wings mardi, le Canadien jouera face aux Blues jeudi, à St. Louis, avant d'accueillir l'Avalanche du Colorado au Centre Bell, samedi.

Échos de vestiaire :

Jeff Petry explique le revirement qu'il a commis et qui a mené au but du Wild : «J'aurais dû utiliser la rampe. Je pensais avoir vu où était positionné Mikey (Reilly). J'ai plutôt envoyé la rondelle au milieu. J'aurais dû mieux attirer le joueur en échec-avant et y aller d'une passe indirecte.»

Brendan Gallagher commente le défi de jouer avec deux joueurs en moins pendant la majorité de la rencontre : «Nous sommes assez reposés présentement même si nous amorçons une séquence chargée. Vous devez utiliser toutes vos ressources sur le banc quand ce genre de choses se produit, mais ce n'est pas une excuse. Je crois même que nous avons été en mesure d'appliquer de la pression.»

Mike Reilly commente le jeu où Shea Weber a été atteint au visage : «C'est simplement de la malchance. Vous voulez toucher à la rondelle pour qu'elle dévie dans le filet protecteur, ce qui provoquerait une mise en jeu. Parfois, la rondelle va grimper sur votre bâton et vous toucher.»