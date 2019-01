Les Oilers blanchissent les Ducks 4-0

Les Oilers ont bien rebondi après avoir perdu 4-0 aux mains des Kings de Los Angeles, samedi soir. La troupe d'Edmonton a marqué trois buts en première période pour une deuxième fois cette saison et elle a signé un deuxième triomphe en neuf sorties.

Connor McDavid et Leon Draisaitl ont une fois de plus fait bouger les cordages pour les Oilers. Jesse Puljujarvi et Kyle Brodziak ont ajouté un but chacun tandis que Ryan Nugent-Hopkins et Caleb Jones ont tous les deux obtenu deux mentions d'aide.

McDavid, qui a amorcé la journée au cinquième rang des meilleurs pointeurs de la LNH, a inscrit cinq buts à ses sept derniers matchs. Draisaitl a trouvé le fond du filet sept fois à ses sept dernières parties.

Les Ducks ont perdu un huitième match de suite et neuf de leurs 10 derniers après avoir collé quatre victoires. John Gibson a bloqué 20 tirs.