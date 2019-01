Subban, avec l'aide de Lindsey Vonn

P. K. Subban ne changera jamais. Il n'y en a pas deux comme lui quand vient le temps de sortir des sentiers battus et d'y aller d'une initiative hors glace inattendue. C'est ce que l'on verra dans quelques semaines quand NBC Sports diffusera The PK Project, une série qui nous montrera les coulisses de la vie du défenseur vedette.

Mais quand vient le temps d'être sérieux, Subban ne change pas non plus. Il a rencontré les médias en fin d'après-midi au Centre Bell, deux heures avant le début du match Predators-Canadien. La raison ? Les Predators jouaient hier à Detroit et ont rejoint Montréal tard hier soir.

« Si on avait eu plus de temps, j'aurais eu le temps d'aller à l'hôpital et de faire les autres choses amusantes. Mais cette fois, ce ne sont que des réunions et du travail », a-t-il expliqué.

Deux heures avant un match, donc, le numéro 76 est en mode « match ». Pas question d'y aller de grandes déclarations ou de propos flamboyants comme il en est parfois capable.

On l'a vite compris quand on lui a demandé si y avait encore quelque chose de spécial de revenir à Montréal, là où il a disputé 434 matchs - dont plusieurs très bons - dans l'uniforme du Canadien.

« Ça fait quoi, trois ans, que j'ai été échangé ? Je suis très à l'aise où j'en suis, a-t-il répondu. Mais c'est toujours excitant de revenir à Montréal parce que c'est une ville canadienne, il y a tellement d'histoire.

« C'est toujours agréable de revenir à Montréal, surtout un samedi soir. Il y a quelques arénas où c'est spécial de jouer un samedi soir et ici, c'est un de ces arénas. »

Subban a toutefois admis avoir changé dans un aspect de sa vie.

« Je suis maintenant en couple, c'est probablement le plus grand changement. Mais sinon, je reste la même personne. J'apporte de l'énergie à l'équipe. Mon âge change, aussi. J'ai 29 ans, j'en aurai 30 en mai. Je veux juste continuer à m'améliorer. »

Oui, Subban est en couple, et il forme possiblement un des « power couples » les plus en vue du monde du sport, avec la championne olympique de ski alpin Lindsey Vonn.