Coupe Molson: Jeff Petry gagne la portion de décembre

En 15 matchs en décembre, le défenseur âgé de 31 ans a terminé à égalité au deuxième rang de l'équipe et à égalité au septième rang parmi les défenseurs de la LNH avec 12 points (six buts et six aides). Originaire d'Ann Arbor, au Michigan, Petry a mené le Canadien et les arrières de la ligue au chapitre des buts.

Il remporte cet honneur pour la deuxième fois de sa carrière (décembre 2016, co-récipiendaire avec Phillip Danault).

Petry a été nommé première étoile en deux occasions, le 6 décembre à Ottawa et le 13 décembre contre la Caroline, en plus d'être nommé deuxième étoile le 20 décembre en Arizona et troisième étoile le 31 décembre à Dallas. Il a devancé ses coéquipiers Shea Weber, Carey Price et Phillip Danault.

En 40 rencontres depuis le début de la campagne, Petry a accumulé huit buts et 21 aides.