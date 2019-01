Carey Price au match des étoiles

Price est sélectionné pour une septième fois.

Sa sélection a de quoi surprendre, puisque malgré une amélioration depuis la fin novembre, le gardien a connu une première moitié de saison en demi-teintes. Il présente une fiche de 15-10-4, avec une moyenne de 2,84 et une efficacité de ,904.

Cela dit, chaque équipe doit avoir au moins un représentant, et avec la nécessité de former une équipe d'étoiles pour chaque division, les choix ne sont parfois pas ceux que l'on attend.

L'autre gardien sélectionné pour la Division atlantique est Jimmy Howard, des Red Wings. En défense, Thomas Chabot (Sénateurs) et Keith Yandle (Panthers) ont été choisis. À l'avant, les étoiles sont Jack Eichel (Sabres), Nikita Kucherov (Lightning), Auston Matthews (Maple Leafs), David Pastrnak (Bruins), Steven Stamkos (Lightning) et John Tavares (Maple Leafs).

Il sera maintenant intéressant de voir si Price ira bel et bien passer la fin de semaine à San Jose. Le match des étoiles sera suivi de la semaine de relâche pour le Canadien. L'équipe disputera donc un seul match entre le 20 janvier et le 1er février, ce qui constitue une belle occasion pour faire le plein d'énergie pour la dernière ligne droite de la saison.

Rappelons que Price a mentionné ce midi que sa blessure n'est pas entièrement guérie et qu'elle nécessitera une gestion de son énergie. De plus, Price et sa conjointe sont devenus parents une deuxième fois la semaine dernière.

Notons qu'un joueur qui déclare forfait pour le match des étoiles est passible d'une suspension d'un match.