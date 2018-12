 Canadien-Avalanche: Hudon de retour, Kulak saute son tour 

Hudon prendra la place de Matthew Peca au sein du quatrième trio, en compagnie de Kenny Agostino et de Michael Chaput. Nicolas Deslauriers sera donc laissé de côté pour un quatrième match de suite.

«Je savais qu'avec l'entraînement que je faisais, j'allais être prêt à tout moment. J'ai très hâte d'embarquer sur la patinoire», a indiqué Hudon, après l'entraînement optionnel du Tricolore.

Hudon a admis s'être posé des questions. «Tout le temps ! Mais ça fait partie de la game, a répondu le numéro 54. Je contrôle ce que je peux, les coachs contrôlent ce qu'ils peuvent contrôler, et c'est la décision de qui fait partie de la formation. J'essayais de faire les bonnes choses sur la glace et à l'extérieur. J'ai très hâte.»

«Ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas joué. Mais il peut certainement amener de l'énergie, a mentionné Claude Julien. Il a travaillé sur ce qu'on lui avait demandé de travailler. La rapidité qu'il avait en début de saison l'an passé n'était pas tout à fait là. On espère encore voir ça.»

En 21 matchs cette saison, Hudon compte trois buts et une passe, et présente un différentiel de -8, le pire chez le CH.

Le collègue Richard Labbé écrivait ce matin que l'agent de Hudon, Allain Roy, assurait que Hudon faisait toujours partie des plans chez le Canadien, même si son utilisation est en baisse par rapport à l'an passé.

Notons qu'Agostino et Chaput joueront respectivement, un 20e et un 14e match de suite. En fait, ils n'ont jamais été laissés de côté depuis qu'ils ont été intégrés à la formation.

Qui jouera avec Weber?

Brett Kulak non plus n'avait jamais été laissé de côté depuis son arrivée à Montréal. Sa séquence s'arrêtera donc à 12 matchs.

C'est donc dire que Shea Weber aura un nouveau partenaire. Qui? Julien a refusé de le préciser, et comme l'exercice était optionnel, impossible de se prononcer, d'autant plus qu'à l'entraînement d'hier, Weber s'exerçait avec... Kulak!

«Ça pourrait être plusieurs joueurs!», répondu Julien. En anglais, il a ajouté: «Quand on commence un match, on ne sait pas toujours ce qu'on obtiendra. Celui qui sera le plus à point jouera avec Weber.»

Julien a aussi laissé entendre qu'il pourrait apporter des changements dans ses trios, sans rien confirmer. Hier, Paul Byron et Andrew Shaw avaient été inversés, Byron jouant avec Jonathan Drouin et Max Domi. À suivre lors de l'échauffement.

Carey Price défendra le filet du Tricolore. Son vis-à-vis sera Philipp Grubauer, qui présente des statistiques décevantes, malgré une fiche de 7-2-3: moyenne de 3,22 et efficacité de ,897. C'est que le gardien numéro 1 de l'Avalanche, Semyon Varlamov, traverse un passage à vide, ayant accordé 21 buts à ses cinq dernières sorties.

L'Avalanche saluera aussi le retour au jeu de l'attaquant Alexander Kerfoot, auteur de quatre buts et 14 passes en 30 matchs.

- - -

La formation probable de l'Avalanche

Landeskog-MacKinnon-Rantanen

Jost-Compher-Andrighetto

Nieto-Soderberg-Calvert

Bourque-Kerfoot-Wilson

Girard-Johnson

Cole-Barrie

Zadorov-Nemeth