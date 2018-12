 Le nouveau domicile des Flames pourrait coûter 600 M$ 

La construction du nouvel amphithéâtre, qui servira éventuellement de nouveau domicile aux Flames de Calgary, pourrait s'élever à un montant se situant entre 550 et 600 millions.

Le président et chef de la direction de la Calgary Municipal Land Corporation a présenté le coût total estimé pour la construction de l'amphithéâtre à un événement organisé par le comité du conseil municipal, vendredi.

« Je suis certain que nous pouvons offrir un très bon bâtiment aux citoyens de Calgary ainsi qu'à Calgary Sports and Entertainment pour ce montant », a déclaré Michael Brown au comité.

« C'est un montant important. Ce qui n'est pas inclus, c'est le coût des terrains qui y sont associés. »

La ville de Calgary et les Flames ne savent toujours pas combien d'argent chacune des parties devra débourser pour ce nouveau bâtiment qui remplacera le Saddledome, âgé de 35 ans.

« Nous ne négocions pas du tout pour le moment, a déclaré Coun. Jeff Davison, qui préside le comité. Nous avons déjà eu des conversations avec les Flames. »

L'amphithéâtre, qui aura une capacité d'environ 20 000 places pour les événements sportifs, serait situé au coeur d'un plus grand quartier commercial et résidentiel revitalisé situé à l'est du centre-ville.

Le Conseil a voté en octobre pour tenter de relancer le Calgary Sports and Entertainment, qui possède également les Hitmen de la WHL, les Stampeders de la LCF et les Roughnecks de la NLL, dans des pourparlers.

Les négociations ont été interrompues il y a plus d'un an lorsque le président des Flames, Ken King, a qualifié les discussions de « spectaculairement improductives ».

Avant la coupure des pourparlers, le Calgary Sports dans Entertainment avait proposé d'investir 275 millions dans un nouvel aréna de 500 millions de dollars juste au nord du Saddledome, et a déclaré que la ville devrait mobiliser les 225 millions restants au moyen d'une taxe servant à la revitalisation de la communauté.

Cette taxe permet à la ville de détourner les taxes foncières des nouveaux projets qui seraient théoriquement générés autour d'un nouvel aréna pour en payer le coût.

La ville avait proposé de diviser en trois le coût d'un nouveau domicile d'une valeur de 555 millions, la ville et les Flames payant chacun 185 millions de dollars et le dernier tiers provenant d'une surtaxe sur les billets.

Les propriétaires de Flames ont offert de payer 200 millions de dollars et ont proposé de rembourser un emprunt de 250 millions de dollars moyennant une surtaxe de vente sur les billets.