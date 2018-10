Le Lightning réalise 55 tirs et l'emporte 6-3

Brayden Point a marqué un but et deux mentions d'aide et le Lightning de Tampa Bay a écrasé les Blackhawks de Chicago 6-3, dimanche soir, après avoir dirigé 33 tirs au but en deuxième période.

C'est la première fois depuis la saison 1997-98 qu'une équipe réalise autant de tirs dans une période.

Nikita Kucherov et Victor Hedman ont tous les deux enfilé un but et une mention d'assistance. Anthony Cirelli et Yanni Gourde ont également fait bouger les cordages, tandis que le Lightning a récolté 55 lancers. Ryan Callahan a ajouté un but dans un filet désert avec 2:05 à faire.

Louis Domingue a réalisé 33 arrêts à son deuxième départ cette saison. Le gardien numéro un, Andrei Vasilevskiy a profité d'une journée de congé après avoir subi un revers de 5-4 en prolongation samedi.

La recrue des Blackhawks Alexandre Fortin a enfilé l'aiguille dans la LNH pour la première fois de sa carrière pour niveler la marque tard en première période, mais le Lightning a usé de sa rapidité et a exploité les failles dans le système des Blackhawks pour finalement l'emporter.

David Kampf et Nick Schmaltz ont ajouté deux buts en fin de troisième période du côté des locaux.

Cam Ward a obtenu un départ devant la cage des Blackhawks et a stoppé 49 lancers, alors que le club disputait sa troisième rencontre en quatre jours.