Jacob de la Rose réclamé par les Red Wings

Au final, de la Rose devra déménager, lui qui a été réclamé par les Red Wings de Detroit avant la date limite de ce midi.

De la Rose avait été un choix de deuxième tour de l'équipe montréalaise au repêchage de 2013, le 34e joueur à être choisi à cet encan.

En 119 matchs en carrière avec le Canadien, le Suédois de 23 ans aura donc récolté huit buts et 11 aides, pour un total de 19 points. Il n'a jamais vraiment été en mesure de devenir le joueur que le Canadien espérait, et on peut présumer qu'il va s'amener à Detroit dans un rôle de soutien.

Rappelons que de la Rose n'avait pris part à aucun match cette saison après avoir été victime d'un malaise cardiaque le 29 septembre à Ottawa, avant le début de la saison.