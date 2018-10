Blues-Canadien: Price de retour... Alzner aussi?

Carey Price sera devant le filet du Canadien ce soir, et il pourrait ne pas être le seul à effectuer un retour.

Pendant que le jeune Victor Mete faisait du temps supplémentaire sur la glace de Brossard avec les réservistes ce matin, le vétéran Karl Alzner était à l'intérieur du vestiaire, le genre de situation qui donne souvent des indices en vue du match qui s'en vient.

Ainsi, tout indique qu'Alzner, laissé de côté par l'entraîneur Claude Julien depuis le début de la saison régulière, pourrait prendre part à un premier match cette saison.

Julien n'a voulu confirmer aucun changement en vue du match de ce soir au Centre Bell contre les Blues de St. Louis, sinon pour confirmer le retour au jeu de Price, qui a dû s'absenter des deux derniers matchs en raison d'un virus.

On peut présumer que l'entraîneur montréalais aime mieux un plus gros défenseur comme Alzner, dont le salaire compte pour 4,6 millions de dollars sur la masse salariale, face à une équipe plus lourde comme celle de St. Louis. Le Canadien avait d'ailleurs eu bien du mal à suivre le rythme imposé par une autre équipe lourde, les Kings de Los Angeles, lors d'un match présenté la semaine dernière au Centre Bell, une défaite de 3-0. «C'est pas notre travail de modifier notre style de jeu selon l'équipe qu'on doit affronter», s'est-il défendu au terme de l'entraînement de ce matin.

Parmi les réservistes ce matin aussi, en plus de Mete, il y avait Andrew Shaw, ce qui laisse présumer que le petit attaquant n'est pas encore complètement remis de ce virus qui l'afflige. Dans ce cas aussi, Claude Julien n'a rien voulu confirmer.

Par ailleurs, un autre défenseur, le vétéran Shea Weber, a patiné une fois de plus en solitaire ce matin, mais cette fois un peu plus longtemps, passant près d'une heure sur la glace.

Claude Julien a toutefois insisté pour freiner l'enthousiasme des plus optimistes.

«Ça ne veut pas dire qu'il est en avance sur son programme de réhabilitation, a-t-il expliqué. On suit encore le même échéancier qui avait été mis en place pour lui.»