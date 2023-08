(Walton On The Hill) Les États-Unis visent une troisième golfeuse championne d’un tournoi majeur en 2023.

Associated Press

Peu de personnes auraient prédit qu’Ally Ewing mènerait la charge à l’Omnium britannique féminin, jeudi.

Ewing a réussi un aigle au 16e trou et elle a devancé un quintette de golfeuses pour s’emparer du premier rang après avoir remis une carte de 68 (moins-4) lors du dernier tournoi majeur de l’année.

Classée au 39e échelon, Ewing n’a su éviter le couperet lors de deux des trois derniers tournois majeurs et son plus récent top 10 lors des plus grands évènements du golf remonte au Championnat Chevron, tôt en 2021.

« Je me suis donné un petit objectif, bien qu’il soit probablement trop conservateur : terminer la première ronde dans le top-30. C’est ce que j’avais en tête, a dit Ewing. Ça ne veut pas dire que je vise uniquement un top-30. »

Ewing a encore du chemin à faire si elle veut remporter un premier tournoi majeur à 30 ans, même si elle peut se réconforter en se disant que les joueuses derrière elle au classement ne sont pas nécessairement les meilleures sur le circuit.

Seulement une seule des cinq golfeuses à avoir joué 69 pour partager la deuxième place est une ancienne championne d’un tournoi majeur, soit Jeongeun Lee6, à l’Omnium féminin des États-Unis en 2019.

Également à égalité en deuxième position, on observe Emily Kristine Pedersen, Perrine Delacou, Jaravee Boonchant et Amy Yang. Seule Yang se retrouve dans le top-50.

L’Américaine Allisen Corpuz, championne de l’Omnium féminin des États-Unis à Pebble Beach le mois dernier, fait quant à elle partie d’un groupe de 12 joueuses à égalité au septième rang après avoir ramené une carte de 70.

Rose Zhang, la nouvelle sensation américaine qui est devenue professionnelle cette année, a fait preuve de combativité pendant toute la journée et elle a inscrit une normale au 18e fanion pour se retrouver à égalité au 33e échelon en vertu d’une première ronde de 72.

La meilleure golfeuse au monde, Nelly Korda, et la numéro deux, Jin Young Ko, ont toutes deux signé une carte de 73, ce qui est bon pour une égalité en 61e position.

Céline Boutier, la Française qui revient de deux victoires consécutives, dont une en tournoi majeur au Championnat Évian, s’est contentée d’une ronde de 74. Elle est loin derrière en 81e place.

Les Canadiennes Brooke M. Henderson et Maddie Szeryk n’ont pas connu une première ronde de rêve. Henderson a joué 75 et elle pointe actuellement en 103e position alors que Szeryk (77) est encore plus loin au 123e rang.