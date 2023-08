Ally Ewing a réussi six oiselets à ses 11 premiers trous et elle a remis une carte de 66 (moins-6), vendredi, pour se bâtir une avance de cinq coups après deux rondes à l’Omnium britannique féminin, le dernier tournoi majeur de l’année.

(Walton On The Hill) Il y a une golfeuse qui est originaire du sud des États-Unis et qui a un désir de se distancer à l’Omnium britannique grâce à ses coups de départ précis et de bons coups roulés.

Associated Press

Ça vous dit quelque chose ?

Ally Ewing offre une belle imitation de Brian Harman alors qu’elle vise un premier titre majeur en carrière cette semaine, à Walton Heath.

Classée 39e au monde, Ewing a réussi six oiselets à ses 11 premiers trous et elle a remis une carte de 66 (moins-6), vendredi, pour se bâtir une avance de cinq coups après deux rondes à l’Omnium britannique féminin, le dernier tournoi majeur de l’année.

Ewing donne une clinique de golf dans le sud de Londres, trois semaines après que Harman eut fait de même sur le parcours du Royal Liverpool pour remporter le premier tournoi majeur de sa carrière.

Les similitudes ne s’arrêtent pas là.

« Je pense que plusieurs personnes encourageaient d’autres joueurs que lui, a indiqué Ewing. Je peux en quelque sorte en parler. Je suis toutefois heureuse de me retrouver dans cette position après 36 trous. »

PHOTO JOHN WALTON, ASSOCIATED PRESS Ally Ewing

Les autres golfeuses chercheront à pourchasser Ewing pendant le week-end, mais elles auront besoin de voir l’Américaine ralentir la cadence.

À un certain moment vendredi, Ewing détenait une avance de sept coups et elle semblait en transe après avoir réalisé quatre oiselets consécutifs.

« Je ne savais même pas jusqu’à ce que je signe ma carte de pointage que j’avais inscrit quatre oiselets d’affilée, a déclaré Ewing. Donc, je dirais probablement que cette séquence était un peu floue. »

Il y a eu un autre oiselet, au 16e fanion, avant un boguey au 18e trou, après son pire coup de départ de la journée. Ewing présente un pointage cumulatif de moins-10.

Les meilleures golfeuses au monde sont incapables de suivre le rythme.

Céline Boutier, la Française qui a remporté deux titres consécutifs, dont un majeur au Championnat Évian, a joué 71 et elle se retrouve loin derrière à plus-1.

L’ancienne numéro un au monde, Lydia Ko, a commis cinq bogueys à ses 10 premiers trous et elle pourrait être exclue des rondes du week-end.

Minami Katsu (69) et Andrea Lee (68) partagent actuellement la deuxième place avec un pointage cumulatif de moins-5.

La Canadienne Brooke M. Henderson a ramené une carte de 72 et elle n’est pas en position pour éviter le couperet.