Rory McIlroy et sa femme Erica Stroll en septembre dernier

(Louisville) Rory McIlroy a déposé une demande de divorce après une union de sept ans, selon des documents d’un tribunal du comté de Palm Beach, en Floride.

Doug Ferguson Associated Press

McIlroy et sa conjointe, Erica Stoll, se sont rencontrés à la Coupe Ryder en 2012, ont commencé à se fréquenter deux ans plus tard et se sont mariés en 2017. Ils ont eu une fille, Poppy, née en septembre 2020.

Le réseau TMZ a été le premier à rapporter la nouvelle. La demande aurait été faite lundi.

L’avocat inscrit pour McIroy est Thomas Sasser, le même avocat qui a représenté Tiger Woods lors de son divorce en 2010.

« L’équipe de communication de Rory McIlroy confirme aujourd’hui qu’une demande de divorce a été déposée. Elle a insisté pour souligner le désir de Rory que cette période difficile soit marquée par le respect et tout se fasse de manière amicale », a affirmé son gérant, Sean O’Flaherty, dans un communiqué.

Il a ajouté qu’aucun autre commentaire ne sera émis.

McIlroy est arrivé à Valhalla mardi en prévision du Championnat de la PGA. Il n’a pas gagné de tournoi majeur depuis justement la présentation du Championnat de la PGA à Valhalla en 2014. Il doit participer à une conférence de presse d’avant-tournoi mercredi.

Il a remporté le Championnat Wells Fargo le week-end dernier à Charlotte, en Caroline du Nord.

McIlroy fréquentait l’étoile du tennis Caroline Wozniacki quand il a rencontré Stoll en 2012. Elle travaillait pour la PGA durant la Coupe Ryder en 2012 à Medinah, en banlieue de Chicago.

Elle avait arrangé une escorte policière pour permettre à McIlroy d’arriver à temps pour le début de l’évènement après qu’il se soit trompé d’heure en raison d’une confusion avec les fuseaux horaires.

McIlroy s’était fiancée à Wozniacki en 2013, mais avait ensuite mis fin à leur relation de manière abrupte par téléphone.

Il a commencé à fréquenter Stoll en 2014 et ils se sont fiancés en 2015.