Gel à Oak Hill

Le coup d’envoi du Championnat de la PGA retardé

(Rochester) Le coup d’envoi du Championnat de la PGA, deuxième tournoi majeur de la saison, a été retardé à cause du gel et du brouillard au Oak Hill Country Club, à Pittsford dans l’État de New York, rendant le parcours et les sites d’entraînement provisoirement impraticables.