(Palm Harbor) Aidé par un coup d’approche qui s’est arrêté à cinq pieds de l’objectif, Adam Schenk a réussi un oiselet sur le 18e vert et sa carte de 70, un coup sous la normale samedi, lui permet d’occuper le premier rang du classement du Championnat Valspar de la PGA.

Associated Press

En vertu de son score cumulatif de 205 après 54 trous, huit coups sous la normale, l’Américain de 31 ans détient une avance d’un coup sur son compatriote Jordan Spieth et sur le Britannique Tommy Fleetwood.

Spieth et Fleetwood ont tous deux joué 69, samedi.

Dimanche, Schenk jouera en compagnie de Spieth et tentera de signer sa première victoire en carrière sur le circuit de la PGA.

Fleetwood a amorcé sa journée avec un oiselet et a enchaîné avec 12 normales consécutives.

Quant à Spieth, il a entamé sa ronde avec un aigle et à un certain moment, il menait par deux coups. Toutefois, il n’a réussi que trois normales au fil des 12 derniers trous, et en quatre occasions, il a inscrit un oiselet après avoir commis un boguey.

Huit golfeurs se trouvent à trois coups ou moins du meneur. Webb Simpson (68) partage le quatrième rang avec Taylor Moore (69) et Cody Gribble (70), à deux coups de la tête.

Le Canadien Nick Taylor a ramené une carte de 69 et son total de 211 le laisse au 20e rang, à égalité avec quatre autres golfeurs, dont l’Américain Justin Thomas.