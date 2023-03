PHOTO MIKE CARLSON, ASSOCIATED PRESS

Taylor Moore cause la surprise et l’emporte

(Palm Harbor) Taylor Moore a réussi quelques coups opportuns et il a remis une carte de 67 (moins 4) pour remporter le Championnat Valspar, dimanche.

Associated Press

Moore a évité les erreurs qui ont coûté cher à Jordan Spieth (70) et Adam Schenk (70) pour obtenir son billet pour le Tournoi des Maîtres, qui aura lieu le mois prochain.

Âgé de 29 ans, et à sa deuxième année sur le circuit de la PGA, Moore était dans la zone d’entraînement du parcours de Copperhead afin de se préparer à une éventuelle prolongation.

Spieth se retrouvait à égalité au premier rang lorsqu’il a envoyé son coup de départ à l’eau au 16e trou. Il a encaissé un boguey. Au 17e fanion, il a placé la balle à six pieds du trou, mais il a raté son coup roulé pour un oiselet.

Schenk a connu une fin de ronde crève-cœur. Il a calé un long coup roulé d’une distance de 70 pieds pour inscrire un oiselet au 12e trou et il a sauvé deux normales difficiles aux 16e et 17e fanions pour rester à égalité.

Au 18e trou, il a envoyé son coup de départ à la gauche de l’allée. Dans une situation précaire, Schenk s’est donné un coup roulé d’une distance de 40 pieds pour une normale afin de forcer la tenue d’une prolongation, mais en vain.

Moore a remporté le tournoi grâce à un pointage cumulatif de moins 10, un coup de mieux que Schenk. Tommy Fleetwood (70) et Spieth ont partagé la troisième place, à moins 8.

Grâce à sa victoire, Moore est maintenant plus riche de 1,458 million US et il s’est hissé au neuvième échelon du classement de la Coupe FedEx. Outre sa présence au Tournoi des Maîtres, il pourra participer au Championnat de la PGA.

Seul Canadien à participer aux rondes du week-end, Nick Taylor a joué 70 et il a conclu l’évènement à égalité en 10e position.