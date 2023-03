(Orlando) Kurt Kitayama, grâce à un birdie à l’avant-dernier trou, a résisté jusqu’au bout à la pression, notamment imposée par Rory McIlroy, pour remporter l’Arnold Palmer Invitational, son premier titre sur le circuit nord-américain PGA, dimanche à Orlando (Floride).

Agence France-Presse

Avant de se détacher définitivement sur le no 17, l’Américain de 30 ans qui s’accrochait en tête du classement depuis vendredi, se trouvait à égalité avec pas moins de cinq rivaux, dont trois anciens lauréats de l’épreuve, qui n’ont eux pas su aussi bien négocier le dernier droit.

Le Nord-Irlandais McIlroy (3e mondial, titré en 2018) et l’Américain Harris English n’ont pu que faire le par et donc finir deuxièmes à une longueur de Kitayama qui a totalisé -9.

Les Américains Scottie Scheffler (no 2 mondial et vainqueur l’an passé) et Jordan Spieth, ainsi que l’Anglais Tyrrell Hatton (sacré en 2020), ont eux commis un boguey sur les deux derniers trous, pour se partager la 4e place avec Patrick Cantlay, auteur d’une vaine remontée de huit rangs sur ce dernier tour.

Kitayama, 46e mondial, a bien cru vivre un cauchemar, quand à mi-parcours, il a commis un triple boguey en sortant la balle des limites du parcours. Et s’il a tenu le par sur les sept trous suivants, la concurrence profitait de son gros faux pas pour remonter à sa hauteur et même, pour McIlroy, le dépasser le temps des 12e et 13e trous.

Mais le Californien, dont les meilleures performances en USPGA se résumaient à des deuxièmes places, la plus récente à la Coupe CJ l’an passé, a trouvé les ressources récompensant sa régularité sur ce week-end floridien.

« Ça a failli partir en vrille sur le no 9, mais je me suis battu à fond pour rester dans le coup et ça me rend fier », a-t-il déclaré non sans masquer son soulagement sur l’issue heureuse. « C’était vraiment dur et c’était tout ce à quoi je m’étais préparé mentalement. J’ai toujours rêvé de gagner sur le circuit. Y parvenir enfin, c’est assez incroyable. »

Rory McIlroy, qui avait la possibilité de reprendre le trône mondial à l’Espagnol Jon Rahm, guère en verve (39e) sur ce tournoi, a échoué de peu. Son putt manqué d’un rien sur le no 18 l’a empêché de placer un birdie qui aurait pu l’envoyer en éliminatoires.