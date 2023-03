PHOTO JOHN RAOUX, ASSOCIATED PRESS

(Orlando) Kurt Kitayama a fini en force avec deux oiselets sur les trois derniers trous et s’en est tiré en jouant la normale de 72 à Bay Hill, samedi, conservant une avance d’un coup en tête du classement à l’Invitation Arnold Palmer.

Doug Ferguson Associated Press

Kitayama visera une première victoire sur le circuit de la PGA, dimanche.

Le champion en titre Scottie Scheffler a réussi cinq oiselets à ses sept derniers trous même si la brise rendait Bay Hill difficile. Il a remis une carte de 68 pour s’installer à un coup de la tête, en compagnie de Viktor Hovland (66).

Hovland a terminé deuxième, tout juste derrière Scheffler, l’an dernier à Bay Hill.

La lutte est chaude derrière eux, alors que tous les membres du top 50 de la PGA sont présents au tournoi doté d’une bourse de 20 millions US.

Rory McIlroy, Jordan Spieth, Justin Thomas et Max Homa sont à distance de frappe de Kitayama, si ce dernier devait s’effondrer.

Mais jusqu’ici, Kitayama tient le coup. Il se retrouve à moins 9 après 54 trous.

« Je suis fier de la façon dont je me suis battu », a-t-il dit.

Son avance de deux coups a disparu quand il a envoyé son coup de départ hors des limites du terrain au quatrième trou.

Le Canadien Corey Conners est l’un des quatre golfeurs ayant au moins partagé la tête à un moment ou l’autre, samedi. Il a toutefois joué son neuf de retour en 40 coups pour glisser à égalité au 12e rang à six coups de Kitayama à la suite d’une ronde de 75.

Ses compatriotes Adam Svensson (69) et Mackenzie Hughes (74) se retrouvent respectivement à égalité au 19e rang et au 59e rang à moins-2 et plus-3.