(Shiga) Motoko Ueda a remis une carte de 69 (moins-3) en deuxième ronde vendredi pour se forger un coussin d’un coup en tête de la Classique Toto.

Associated Press

Ueda, qui a remporté ce tournoi à deux reprises, se trouve à moins-10 et devance d’un seul coup les Japonaises Miyu Yamashita et Ai Suzuki. Yamashita a joué 68, et Suzuki 70.

La Thaïlandaise Attahaya Thitikul, la golfeuse no 1 au monde, a complété le parcours en 67 coups et accuse maintenant un retard de quatre coups sur Ueda. La Japonaise Saiki Fujita a réussi la meilleure ronde du jour en vertu de son pointage de 66, et elle est à trois coups de la meneuse.

De son côté, Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, n’a pu compléter le deuxième parcours. Elle avait joué 77 la veille et occupait le dernier rang du classement.

« Maude-Aimée Leblanc s’est retirée pendant la deuxième ronde de la Classique Toto en raison d’un malaise », a écrit le circuit de la LPGA sur son compte Twitter officiel.