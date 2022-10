La scission entre les circuits PGA et LIV risque de devenir « irréversible », selon McIlroy

(Doral) La scission entre le circuit historique de golf PGA et la ligue dissidente LIV, lancée cette année par l’ancien champion australien Greg Norman et financée par des fonds saoudiens, risque de devenir « irréversible », déclare le N.1 mondial Rory McIlroy dans un entretien au quotidien britannique The Guardian, mercredi.

Simon EVANS Agence France-Presse

« Cette histoire de “nous contre eux” est déjà devenue incontrôlable », a déclaré le Nord-Irlandais. « Nous allons avoir un sport fracturé pendant longtemps […] Cela n’est bon pour personne », a affirmé au quotidien McIlroy, qui a repris dimanche la place de N.1 mondial.

« C’est une étrange sensation. Je pense que c’est la première fois de ma vie que je me sens d’une certaine manière trahi […] Vous construisez des liens avec ces personnes grâce à la Coupe Ryder. Qu’ils sachent que ce qu’ils sont sur le point de faire les empêchera (d’en) faire à nouveau partie », a aussi déclaré McIlroy, visant directement d’anciens coéquipiers de l’équipe d’Europe de la Coupe Ryder ayant rallié la LIV.

Ces propos, de la part du N.1 mondial qui s’était déjà prononcé début juin contre la présence de joueurs du circuit LIV dans l’équipe européenne de la Coupe Ryder, ont eu le don de faire réagir l’un de ces anciens coéquipiers, l’Anglais Ian Poulter, piqué au vif.

« Une trahison ? Nous pouvons toujours nous qualifier pour l’équipe (d’Europe de la Coupe Ryder) pour autant que je sache. À moins qu’on nous ait dit que nous ne pouvions pas nous qualifier » pour cette compétition bisannuelle entre équipes d’Europe et des États-Unis, a réagi le Britannique.

« J’ai toujours voulu jouer la Coupe Ryder que j’ai disputée avec plus de passion que quiconque », s’est-il offusqué devant la presse, depuis Doral près de Miami en Floride, où la LIV, qu’il a décidé de rallier, fait étape ce week-end.

Le monde du golf se déchire entre le circuit traditionnel de la Players Golf Association (PGA) et le circuit parallèle LIV.

Le lancement cette année du circuit LIV, avec des tournois plus richement dotés et dans un format plus resserré, a suscité de profondes tensions dans le monde habituellement feutré du golf. Plusieurs dizaines de joueurs ont rejoint le circuit dissident depuis son lancement en juin.