(Los Angeles) En quête, pour l’heure infructueuse, de diffuseur aux États-Unis, le circuit LIV, financièrement soutenu par l’Arabie saoudite et dont l’émergence fracture le monde du golf, négocie actuellement avec Fox Sports… qu’il paierait pour un temps d’antenne, a rapporté mardi soir le magazine Golfweek.

Agence France-Presse

Jusqu’à présent, seules des retransmissions sur le site internet du LIV, et ses réseaux sociaux, Facebook et YouTube, permettent de suivre ses tournois. Car les principales chaînes comme NBC, qui diffuse des épreuves de la PGA, ou les plateformes de streaming telles Disney, Apple et Amazon, ont refusé tout partenariat.

Pour bénéficier d’une exposition télévisée à la hauteur de ses ambitions, le circuit dissident est désormais prêt à payer pour être diffusé, quand la plupart des ligues sportives récoltent au contraire, une manne issue des droits de diffusion de leurs compétitions.

Ainsi, Fox Sports 1 serait proche d’un accord en ce sens avec le LIV Golf. Selon les termes de négociation, le circuit de golf doit produire la diffusion de ses tournois et s’occuper de la vente des parrainages commerciaux, des prérogatives qui incombent habituellement aux diffuseurs.

De plus, la Fox aurait rejeté la demande faite par le LIV, de bénéficier en retour des droits télévisés en cas d’un partenariat pour une deuxième année, et refusé toute garantie de lui réserver une fenêtre de diffusion.

Cet accord, s’il se conclut, est loin d’attester de l’intérêt « énorme » pour les droits de diffusion du LIV, ainsi qualifiés par son PDG Greg Norman, il y a deux semaines. Il serait même perçu comme un échec par son incapacité à susciter un véritable intérêt commercial.

Reste à savoir si ce possible partenariat débutera en 2023 ou dès cette fin d’année, le LIV ayant encore trois tournois au programme, en Thaïlande, en Arabie saoudite ou à Miami, sur un parcours appartenant à Donald Trump.