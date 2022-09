Xander Schauffele (à gauche) et Patrick Cantlay (à droite) ont facilement vaincu l’Australien Adam Scott et le Japonais Hideki Matsuyama lors du premier match de la journée.

(Charlotte) L’idée était que deux des duos américains les plus fiables allaient donner le ton, jeudi lors de la Coupe des Présidents, et le résultat était prévisible.

La Presse Canadienne

Xander Schauffele et Patrick Cantlay ont facilement vaincu l’Australien Adam Scott et le Japonais Hideki Matsuyama lors du premier match de la journée. Les deux Américains n’ont commis aucun boguey et ils ont triomphé 6-et-5, portant à 5-0 leur fiche à la Coupe Ryder et à la Coupe des Présidents.

Jordan Spieth et Justin Thomas, de bons amis depuis qu’ils ont 14 ans, ont réussi quelques coups à des moments clés pour vaincre le Canadien Corey Conners et le Sud-Coréen Sungjae Im 2-et-1.

« J’ai dit aux gars hier soir que nous devions donner le ton et nous l’avons fait, a mentionné Schauffele. Jouer dans ce format et ne commettre aucun boguey, c’est exactement ce que nous avions besoin. »

L’équipe internationale, déjà sous-estimée pour ces affrontements, a été plus touchée que les Américains parce que certains joueurs ont quitté le circuit de la PGA pour joindre le circuit LIV. Cameron Smith et Joaquin Niemann font partie des déserteurs.

Le Sud-Coréen Si Woo Kim et Cameron Davis ont empêché l’équipe internationale d’être blanchie lors de cette première journée de compétition. Ils accusaient deux coups de retard avec quatre trous à disputer face à Scottie Scheffler et Sam Burns, mais ils ont gagné par deux trous.

Le Canadien Taylor Pendrith et le Chilien Mito Pereira sont passés près d’amasser un autre point pour l’équipe internationale. Ils étaient à égalité avec Tony Finau et Max Homa avec un seul trou à jouer, mais Pereira a envoyé son coup de départ très loin de l’allée. Les Américains ont pu gagner le trou et obtenir le point.

« Nous avons fait ce que nous étions censés faire », a analysé Finau.

L’autre point des États-Unis est venu des bâtons de Collin Morikawa et Cameron Young. Ils ont livré un duel serré aux Sud-Coréens Tom Kim et K. H. Lee et ils ont pris les devants au 13e trou. Les Américains ont finalement triomphé 2-et-1.

« Évidemment, ce n’est que la première journée, mais chaque point est important, a déclaré Young. C’est un sentiment que j’ai attendu depuis longtemps. »

Cinq autres quatuors joueront vendredi.