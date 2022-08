Qui d’autre ? Au terme de cette saison qui a été la plus controversée de l’histoire du golf, personne n’aurait pu assurer une victoire aussi significative que Rory McIlroy au Championnat du circuit. Face au vent, le prince de la PGA s’est tenu debout jusqu’au bout.

Le tournoi du quatrième joueur mondial s’est entamé sous la pluie battante avec un triple bogey au premier trou. Il se termine avec le titre de champion du circuit et des séries de la Coupe FedEx. Une semaine à l’image de la saison tumultueuse que vient de vivre le Nord-Irlandais.

Avec toute la controverse entourant la naissance de la série LIV Golf et le départ de dizaines de joueurs vers le circuit saoudien, le statut de McIlroy comme meilleur ambassadeur du circuit de la PGA se sera concrétisé. Parmi tous les joueurs du plus important circuit au monde, c’est lui qui aura campé le rôle de capitaine et qui aura défendu son équipage contre vents et marées au cours des derniers mois.

Comme tout bon capitaine, McIlroy a été le dernier a quitté le navire et à terminer le tournoi avec un très court roulé pour la victoire pour mettre la main sur son troisième titre au Championnat du circuit. Du jamais-vu.

« Ça représente beaucoup pour moi. J’ai foi en notre sport. J’ai foi en ce circuit et aux joueurs de ce circuit. C’est le meilleur endroit au monde pour jouer au golf, de loin, et j’ai joué partout sur la planète. C’est un grand moment de fierté pour moi, mais ça devrait l’être aussi pour le PGA Tour », a précisé McIlroy après le tournoi, le trophée entre les mains.

Revenir plus fort

Les séries éliminatoires de la Coupe FedEx se jouent sur trois tournois et culminent avec le Championnat du circuit, où les 30 joueurs restants se donnent rendez-vous. Cette saison, c’est au Club de golf d’East Lake, à Atlanta, qu’a été couronné le champion de la saison.

Il aurait été difficile de parier sur McIlroy, qui occupait le septième rang au début de la semaine. Il aurait été encore plus difficile de miser sur le joueur de 33 ans, dimanche, sachant que son partenaire de jeu, Scottie Scheffler, avait une avance de six coups.

« J’ai été dans le groupe final trois fois lors des cinq dernières années. […] Je savais que ça allait être difficile aujourd’hui », a indiqué McIlroy.

D’autant plus que Scheffler a connu une saison tout à fait remarquable. Il a trôné au sommet du classement mondial lors de 24 des 25 dernières semaines, il avait remporté quatre de ses 16 derniers tournois, dont le tournoi des Maîtres, en plus d’avoir gagné plus de 14 millions de dollars en bourses.

Cependant, le Texan de 26 ans s’est écroulé en ronde finale. Son avance a fondu comme crème glacée au soleil et dès le septième trou, Scheffler et McIlroy étaient à égalité. Son manque de précision et ses nombreuses hésitations l’auront coulé. Il n’aura atteint que 57 % des allées et 50 % des verts en régulation. Il a remis une carte de 73 (+ 3), pour un cumulatif de - 20.

En revanche, McIlroy était en mission. Il a échappé le tournoi des Maîtres et l’Omnium britannique plus tôt cette saison, alors il était affamé. « J’ai dit plutôt à Scottie qu’on s’était séparé les trophées de la Géorgie. Lui il a eu le tournoi des Maîtres et moi, j’ai eu celui-ci. »

Sans relâche, il a talonné Scheffler, sans être dans une classe à part pour autant. Cependant, il a tiré son épingle du jeu lorsque ça comptait le plus et c’est de cette manière qu’il s’est démarqué. Notamment au septième trou, où il a calé un très long oiselet pour rejoindre son rival en tête. Au 14e aussi, où il a sauvé la normale après deux premiers coups erratiques dans l’herbe longue et dans l’une des fosses. Ou encore au 15e, là où tout s’est joué, lorsque, sur la presqu’île de cette normale 3, il a envoyé un roulé de 31 pieds au fond de la coupe pour l’oiselet. Un senti « Come on » s’en est suivi, et la foule a bondi. Foule qui, par ailleurs, entretenait un évident parti pris pour l’éventuel champion alors que des « Rory, Rory » se sont fait entendre lors des trois derniers trous. Il a remis une carte de 66 (- 4) et un pointage cumulatif de - 21.

Rory McIlroy ne termine pas seulement cette saison 2022 avec un troisième titre et 18 millions de dollars supplémentaires que lui offre ce triomphe. Il termine surtout cette saison avec le sentiment du devoir accompli.