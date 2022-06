L’Omnium canadien RBC n’aura jamais autant attiré l’attention. Il mettra en valeur une brochette de golfeurs pas piqués des vers, dont certains des meilleurs au monde, en essayant de gérer simultanément une controverse que personne n’avait vue venir.

Ils seront des milliers de partisans à osciller entre le 1er et le 18e trou du club de golf St-Georges d’Etobicoke, situé entre Toronto et Mississauga. Il s’agira du premier tournoi canadien depuis 2019 et les organisateurs sont parvenus à attirer des golfeurs de qualité. Avec les joueurs présents, l’Omnium canadien a peu à envier aux autres grands tournois du circuit de la PGA. Jamais dans son histoire le tournoi n’a eu d’aussi bons joueurs inscrits.

La principale raison de cette convergence des meilleurs joueurs au monde vers l’Ontario, au-delà de la majestuosité du terrain, est la présentation de l’Omnium des États-Unis la semaine suivante. Le troisième tournoi majeur de la saison sera disputé à Brookline, au Massachusetts, dans des conditions semblables à ce qu’offrira l’Omnium canadien.

Ce ne sont pas les joueurs de talent qui manqueront au cours des quatre prochains jours. L’engouement autour du tournoi est sans pareil et le site a rarement attiré autant de curieux, tant chez les spectateurs que chez les membres des médias. Plusieurs golfeurs inscrits sont rapidement devenus une sorte d’attraction.

Scottie Scheffler

Photo Nathan Denette, La Presse Canadienne Scottie Scheffler

À commencer par le meilleur joueur de la planète, Scottie Scheffler, qui tentera de remporter un cinquième tournoi cette saison. Le Texan de 25 ans n’a pas d’égal en 2022. Le plus récent vainqueur du Tournoi des Maîtres est dans une classe à part et il entend bien démarrer sa dernière ronde dimanche après-midi. D’autant plus que le parcours du St-Georges donne l’impression d’avoir été conçu pour épouser son style de jeu.

Justin Thomas

Fort de sa spectaculaire victoire à l’arraché au Championnat de la PGA, Justin Thomas sera sans l’ombre d’un doute un prétendant au titre. Les échos en provenance d’Etobicoke veulent qu’il soit en pleine forme et qu’il compte poursuivre sur sa lancée. L’Américain a terminé dans le top 10 dans 6 de ses 10 derniers tournois.

Rory McIlroy

On tend à l’oublier parce que ça fait déjà trois ans, mais Rory McIlroy est le champion en titre de l’Omnium canadien, qu’il avait gagné par sept coups, devant Shane Lowry, aussi présent cette semaine. Le golfeur de 33 ans est de retour au sommet de son art et est passé bien près de réussir le Grand Chelem, en avril, en terminant deuxième au Tournoi des Maîtres, le seul titre majeur qui manque à sa collection. Quelques semaines plus tard, il finissait huitième au Championnat de la PGA.

Cameron Smith

Après Scottie Scheffler, Cameron Smith est sans doute celui qui joue le mieux sur le circuit de la PGA. Toujours précis sur les verts et étincelant avec ses coups d’approche, il saura négocier le parcours canadien à merveille. Il a gagné le Championnat des joueurs avec éclat en mars et a terminé sur la dernière marche du podium à Augusta National. Sa présence au Canada est un cadeau pour les amateurs présents.

Sam Burns

Photo Raymond Carlin III, archives USA TODAY Sports Sam Burns

Même si son nom fait un peu moins d’effet que ceux des quatre joueurs précédents, Sam Burns n’est pas à prendre à la légère. Il vient tout juste de remporter le Challenge Charles Schwab, en prolongation, contre son ami de longue date Scottie Scheffler. Burns a trois victoires cette saison et figure au neuvième rang mondial.

Sans Dustin Johnson

La nouvelle a choqué bien des gens, mais personne ne l’était plus que les organisateurs de l’Omnium canadien RBC.

Quelques jours à peine avant le début du tournoi, le plus grand ambassadeur de la Banque Royale du Canada, Dustin Johnson, a annoncé qu’il se joignait à la série LIV Golf qui commence en même temps que l’Omnium. Il renonçait donc du même coup à son droit de jeu du circuit de la PGA. Un autre joueur commandité par la Banque, Graeme McDowell, prend aussi part à l’aventure saoudienne.

Dans ce genre de situation, les deux golfeurs auraient été obligés, d’un point de vue contractuel et légal, de participer à l’évènement parrainé par la Banque. C’est pourquoi, vu la situation, RBC a mis fin à ses liens avec les deux joueurs.

Le tournoi fait partie de toute la controverse entourant la nouvelle série LIV Golf, bien malgré lui, et essaie de ramasser les pots cassés. Néanmoins, vu toutes les têtes d’affiche présentes à l’édition 2022 de l’Omnium, il s’agit d’un moindre mal de ne pas pouvoir compter sur la présence de Johnson.