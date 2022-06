Deux grandes têtes d’affiche feront un retour au jeu à l’Omnium féminin des États-Unis. Nelly Korda et Annika Sörenstam prendront le départ en Caroline du Nord jeudi matin. La première pour construire sa légende. La seconde pour amplifier la sienne.

Nicholas Richard La Presse

En 2021, Nelly Korda a imposé sa domination. À tout juste 23 ans, elle a terminé l’année avec quatre titres, dont une première victoire en tournoi majeur acquise au Championnat féminin de la PGA.

Elle a aussi mis la main sur la médaille d’or olympique, à Tokyo, grâce à une dernière ronde spectaculaire où elle a prouvé qu’elle avait non seulement le talent, mais aussi la force de caractère nécessaire pour briller dans les grands moments. Elle a aussi atteint la première place du classement mondial. Elle y est restée assez longtemps pour s’emparer du record américain pour le plus grand nombre de semaines passées au sommet, soit 29. Elle se présentera au club de golf Pine Needles en tant que numéro deux mondiale.

L’envolée de Korda a toutefois été brusquement chamboulée par des ennuis de santé inquiétants. Le 13 mars dernier, elle a annoncé à ses 502 000 abonnées sur Instagram qu’elle devait se retirer, puisque des médecins avaient détecté un caillot de sang dans son bras gauche. Une nouvelle qui a secoué le monde du golf, considérant la gravité de la situation.

Le 8 avril, elle a publié une photo d’elle accompagnée d’un message dans lequel elle a expliqué qu’elle avait été opérée, que le caillot avait été retiré et que l’intervention s’était bien déroulée. Elle en a aussi profité pour dire qu’elle avait contracté la COVID-19 à la mi-janvier.

Une joueuse redoutable

Moins de deux mois après son opération, la revoilà en action. Elle est de retour avec son élan signature, certainement le plus fluide et le plus naturel sur le circuit de la LPGA, et son sourire qui est devenu au fil du temps son autre marque de commerce.

La Floridienne est aussi reconnue comme étant l’une des joueuses les plus difficiles à affronter.

Si elle est une personne joviale, ricaneuse et éloquente hors du terrain, elle est concentrée, déterminée et même intimidante, selon ce qu’ont déjà révélé d’autres joueuses. Certaines ont précisé qu’elle était une fille simple et facile d’approche, mais qu’elle avait un instinct de tueur, des nerfs d’acier, et qu’il ne fallait jamais la compter pour battue entre le premier tertre de départ et le dernier vert.

L’objectif principal de Nelly Korda n’est pas nécessairement de faire le plus d’argent possible ou de se fixer des objectifs précis à court ou à moyen terme. Ses ambitions sont claires : elle veut être la meilleure golfeuse au monde, avec tout ce que ça implique.

C’est ce qu’elle a révélé au Golf Magazine dans le numéro du mois de mai : « Je veux être la numéro un mondiale, je veux gagner tous les tournois majeurs et je veux réaliser quelque chose que personne n’a jamais réussi auparavant. »

Si elle parvient à retrouver la touche rapidement, elle pourrait faire des ravages. Étant donné qu’elle est de loin la meilleure joueuse de fers sur le circuit, il sera intéressant de voir si son opération l’affectera.

Son tableau de chasse ne sera pas complet aussi longtemps qu’elle n’aura pas remporté l’Omnium américain, son tournoi favori, et elle ne s’en cache pas.

Sörenstam à contre-courant

Si Korda souhaite bâtir une carrière qui traversera le temps et qui inspirera plusieurs générations, elle n’aura qu’à regarder attentivement Annika Sörenstam.

Après plus de 13 ans loin de la compétition à prendre soin de sa famille et à mettre sur pied son entreprise, elle est revenue au jeu la saison dernière, pour faire quelques tournois sur le circuit sénior. Elle n’a pas perdu de temps.

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Annika Sörenstam est revenue au jeu la saison dernière.

Elle a repris là où elle avait laissé en 2008 en remportant l’Omnium féminin sénior des États-Unis par huit coups, ce qui la rendait admissible pour l’Omnium américain de la LPGA de cette année.

À 51 ans, la Suédoise, qui réside dans la région d’Orlando, en Floride, depuis un bail, n’a rien perdu de sa précision et de son instinct compétitif.

Sörenstam ne pourra sans doute pas compétitionner au même niveau que les meilleures joueuses au monde. Elle avait déjà remporté deux titres majeurs avant que Nelly Korda ne vienne au monde, mais les amateurs auront quand même le privilège de voir une légende vivante à l’œuvre. Membre du Temple de la renommée, elle compte 72 victoires sur le circuit de la LPGA, dont 10 majeurs.

Un retour aux sources pour celle qui a gagné trois fois l’Omnium des États-Unis. De jeudi à dimanche, les meilleures joueuses de golf au monde se disputeront l’un des trophées les plus prestigieux, et même s’il est difficile de savoir qui le soulèvera, l’histoire s’écrira, d’une manière ou d’une autre.