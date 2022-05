Calvin Ross n’a pas perdu de temps pour laisser sa marque. À son premier tournoi sur le Circuit professionnel de la Côte Est (ECPT), le golfeur de 23 ans a dominé l’entièreté des deux journées au Domaine Château Bromont pour se sauver avec la victoire.

Nicholas Richard La Presse

L’ancien porte-couleur des Bobcats de l’Université Texas State a épaté la galerie, dimanche et lundi, dans le cadre du deuxième tournoi de la saison du ECPT. Il a non seulement impressionné par sa constance, mais ce sont surtout ses coups de départ qui ont fait la différence.

« J’ai rarement vu un joueur frapper la balle aussi loin. C’est vraiment impressionnant », a précisé le fondateur du circuit Massimo Roch.

Régulièrement au-delà des 330 verges aériennes, le golfeur de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a été étincelant avec une première ronde de 63.

photo tirée de la page facebook golf château bromont Calvin Ross a été pratiquement sans faille lors de la deuxième ronde, en remettant une carte de -6, pour un total de -15 et ainsi s’emparer du titre.

« Ça a vraiment bien été avec mon bois de départ. C’est un terrain relativement court donc lorsque tu frappes bien ton coup de départ, ça facilite les choses pour se rendre au vert », a expliqué le gagnant.

Il a réalisé neuf oiselets et n’a jamais commis de bogueys. Il avait mis la table pour la deuxième journée et il avait déjà les yeux rivés sur le trophée.

Sauf que derrière lui, Caroline Ciot n’avait pas dit son dernier mot. Forte d’une partie où elle a réalisé huit oiselets, Ciot a rendu une carte de 65, deux coups derrière le meneur.

La deuxième ronde a été l’affaire de Ross. Il aura su profiter des superbes conditions pour laisser parler toute l’entendue de son talent. Le Néo-Brunswickois a été pratiquement sans faille, en remettant une carte de -6, pour un total de -15 et ainsi s’emparer du titre.

« Je pense que je deviens dangereux à l’approche des prochains tournois et je crois que mon nom ne sera pas nécessairement plus inconnu pour les autres golfeurs », a souligné Ross.

Pour sa part, Ciot a maintenu sa deuxième position et a joué une ronde finale de 68. Elle aurait aimé capitaliser sur sa bonne journée de la veille, mais elle a remis une carte égale au par sur le neuf d’aller, ce qui a réduit ses chances d’entrée de jeu. N’en demeure pas moins que la performance de la professionnelle du Domaine Château Bromont est historique, puisqu’elle devient la femme avec le meilleur résultat dans l’histoire du circuit.

« Je suis vraiment contente. Hier, ça avait bien été et aujourd’hui ça a été un peu plus difficile, donc j’avais hâte que la ronde finisse. Je pense que j’ai bien fait, somme toute, et je suis heureuse du résultat », a expliqué la golfeuse.

Des nerfs d’acier

Il est connu que les grands champions ont la capacité de garder la tête froide dans les moments les plus importants et les plus critiques. C’est aussi ce qui peut expliquer la victoire de Ross.

Le Canadien en a vu de toutes les couleurs lorsqu’il évoluait dans les rangs universitaires américains et cette expérience lui aura été bénéfique lundi. Malgré des remontées spectaculaires de certains de ses poursuivants, comme Brandon Lacasse, qui a fait un bond de 17 places grâce à une carte de 63 lors de la dernière ronde, Ross a conservé son avance.

Quant à elle, Ciot a conclu le tournoi à -11 et elle aussi s’est démarquée par son sang-froid.

photo fournie par East Coast pro Tour Caroline Ciot

« J’ai travaillé longtemps sur le fait de ne pas me laisser affecter par un bon ou un mauvais coup. De rester dans le moment présent. Je sais ce que j’ai à faire à chaque coup et c’est vraiment devenu l’une de mes forces », a ajouté l’athlète de Brossard.

Son travail a même été salué par le vainqueur : « C’est fantastique ! Elle a été très impressionnante sur le parcours aujourd’hui. Il n’y a pas de circuit féminin pour les femmes de son calibre au Canada, donc c’est génial qu’elle puisse participer à ce genre de tournoi et bien jouer. Elle est vraiment une bonne joueuse. »