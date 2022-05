(Tulsa) Le Chilien Guillermo « Mito » Pereira, qui dispute seulement son deuxième tournoi Majeur, demeure leader à mi-parcours du 4e et dernier tour du Championnat PGA, avec un coup d’avance sur deux Américains, Will Zalatoris et Cameron Young, dimanche à Tulsa (Oklahoma).

Agence France-Presse

Joueur quasi-inconnu avant ce week-end, du loin de sa 100e place mondiale, Pereira peut se faire un nom. Le golfeur de 27 ans pourrait en effet devenir le premier rookie à gagner une épreuve du Grand Chelem depuis Keegan Bradley, vainqueur du Championnat PGA 2011.

Il pourrait aussi devenir le septième joueur à faire d’un Majeur son tout premier titre, six ans après Danny Willett au Masters d’Augusta.

Mais il va falloir qu’il résiste à la pression, car son avance de trois coups à l’entame du dernier tour s’est réduite à un après les neuf premiers trous (-7).

Il a commis trois bogeys aux N.3, N.7 et N.8, atténués par un birdie au N.5.

Pendant ce temps, Zalatoris se trouvait lui à l’équilibre avec deux birdies (4e et 5e trous) et deux bogeys. Sur le premier, au 6e, il a frôlé la catastrophe quand son drive a atterri dans les buissons au-delà de la limite.

Écopant d’une balle de pénalité, le 30e mondial a réussi une superbe approche puis le putt, pour limiter la casse.

Sursitaire, il a néanmoins vu fondre sur lui Cameron Young, auteur de trois birdies et deux bogeys. Le 38e mondial, dans un élan manifestement plus positif pourrait finir le plus fort.

Quel que soit le vainqueur sur le parcours de Southern Hills, ce sera vraisemblablement une première, car l’Anglais Matt Fitzpatrick, 4e à deux longueurs de Pereira, est aussi à la recherche d’un premier sacre majeur.

À moins que Justin Thomas, 5e à quatre coups, ne fasse parler son expérience pour soulever à nouveau le trophée cinq ans après.