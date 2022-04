En 1997, Tiger Woods a séduit le monde du golf grâce à une victoire historique à l’Augusta National. Vingt-cinq ans plus tard, il réécrit l’histoire. Après un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie il y a 13 mois, Woods participera, contre toute attente, à son 24e Tournoi des Maîtres. L’attente a été insoutenable, l’accueil est triomphal et cette édition de ce mythique tournoi est déjà une réussite. Ce qui semblait impossible il y a quelques semaines à peine se concrétise : Tiger Woods est de retour et il n’entend pas jouer les figurants.

Nicholas Richard La Presse

Heureux d’un printemps

PHOTO MIKE SEGAR, REUTERS Tiger Woods à l'entraînement, mardi dernier

Le bruit courait depuis quelques semaines. Les rumeurs ont pris de l’ampleur la semaine dernière. Mardi, Tiger Woods a mis fin au supplice de tous les amateurs de golf. Le quintuple champion du veston vert participera à la 86e édition du Tournoi des Maîtres.



Peu d’athlètes ont eu un impact aussi considérable sur leur sport que Tiger Woods. Il attire les foules par milliers, ses frasques à l’extérieur du terrain lui sont immédiatement pardonnées et il a changé la manière de pratiquer son sport.

Tous les experts s’entendent : si le golf est ce qu’il est aujourd’hui, c’est grâce à un Californien aux origines afro-américaines et asiatiques qui a cultivé un désir de vaincre insatiable.

Son retour à la compétition était grandement souhaité, parce que quand Tiger va, tout va.

Le Tournoi des Maîtres est une tradition comme aucune autre. Les azalées, la pelouse fraîchement arrosée, les parasols vert et blanc qui s’ouvrent en même temps que le soleil se lève entre les arbres qui tracent les allées. Rien ne s’y compare.

Les fanions jaunes secoués par la brise, le pont Hogan, la foule du 16e, le rouge du dimanche.

Heureux d’un printemps, qui réchauffe nos cœurs de nostalgiques.

L’improbable retour

Tiger Woods a effrayé toute la planète sportive le 23 février 2021. Roulant au double de la vitesse recommandée dans un virage, il a perdu la maîtrise de sa voiture dans une courbe relativement serrée sur une route en Californie.

Sa voiture a fait des tonneaux avant de s’immobiliser. Une perte totale. Woods, lui, est passé bien près de perdre la vie.

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tiger Woods a effrayé la planète sportive le 23 février 2021 lorsqu’il a été impliqué dans un accident de la route.

Sur la table d’opération, sa jambe droite était dans un piteux état : fractures ouvertes du tibia et du péroné et des os dans son pied et dans sa cheville ont aussi été endommagés en raison de la violence de l’impact.

Les médecins ont évoqué la possibilité d’amputer sa jambe. Finalement, Woods a subi une longue intervention chirurgicale à la jambe et à la cheville. Les médecins ont dû installer une tige et de nombreuses vis dans sa jambe pour tout maintenir en place.

Triste d’avoir manqué encore un hiver, Woods n’a pu faire autrement que de prendre son mal en patience.

Là où tout a commencé

C’est pourquoi le voir revenir, tout sourire, sur le parcours de l’Augusta National, pour disputer le plus important tournoi de golf au monde, seulement 13 mois après son accident, relève pratiquement du miracle.

Woods revient en quelque sorte à la maison. C’est ce tournoi qui l’a mis au monde en 1997. C’est sur ce terrain qu’il a prouvé pourquoi il était le meilleur golfeur de sa génération cinq fois plutôt qu’une. C’est sur cette pelouse qu’il a marqué l’imagination en l’emportant en 2019. C’est sur ce parcours qu’il prouvera pourquoi il est probablement le plus grand joueur de l’histoire de son sport en prenant le départ jeudi.

Tiger Woods détient 36 records au Tournoi des Maîtres. Dès son premier triomphe en 1997, il a écrit une page d’histoire. Il est encore à ce jour le plus jeune golfeur à avoir enfilé le veston vert à 21 ans, 3 mois et 14 jours. C’est aussi lui qui a remporté le tournoi avec la plus grande marge, c’est-à-dire 12 coups. Puis, il a remis une carte de pointage record de 18 coups sous la normale. Marque qui a été égalée par Jordan Spieth en 2015 et battue par Dustin Johnson en 2020 (- 20).

PHOTO AMY SANCETTA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tiger Woods est le plus jeune golfeur à avoir enfilé le veston vert remis au gagnant du Tournoi des Maîtres. Il a réalisé l’exploit à 21 ans, 3 mois et 14 jours, en 1997.

Parmi ses records les plus impressionnants à l’Augusta National, il y a ses 16 rondes sans avoir joué au-dessus de la normale entre la troisième ronde en 2007 et la deuxième ronde en 2011. L’équivalent de quatre tournois. Il a résisté à la coupure et participé aux rondes du week-end à chacune de ses 21 participations depuis 1997. C’est aussi lui qui a la moyenne de pointage la plus basse de toute l’histoire du tournoi avec 70,87.

En 23 participations au tournoi, il a 5 victoires, 12 top 5 et 14 top 10.

Pour la majorité des amateurs de golf, le Tournoi des Maîtres et Tiger Woods sont intimement liés. Un ne va pas sans l’autre. Comme si le reste ne comptait pas.

Comme si on ne vivait rien qu’au printemps.

La parole aux joueurs

Comme à l’habitude, les joueurs sont arrivés par vagues au club d’Augusta. Toutefois, la majorité des joueurs l’ont fait plus tôt que prévu cette année. Il faut aussi souligner qu’avec l’engouement autour du Tigre, c’est presque comme si le tournoi avait déjà commencé.

La majorité des meilleurs joueurs sur le circuit ont grandi en admirant Woods. Les vétérans ont appris à le côtoyer au cours des années. C’est pourquoi la réponse des joueurs entourant l’éventuelle participation du grand champion a été unanime.

Le 30 mars dernier, Rory McIlroy l’a confirmé : « Pour le golf, pour le Tournoi des Maîtres, pour tout le monde, de voir Tiger jouer serait phénoménal. Il a tellement fait pour notre sport, c’est toujours spécial chaque fois qu’il y est. Ce serait génial qu’il puisse y participer. »

Après s’être exercé avec lui en début de semaine, Billy Horschel était épaté par la tenue du Tigre : « Il ressemble au Tiger que l’on voyait avant l’accident en ce qui concerne son élan et sa vitesse. »

En conférence de presse lundi, Bryson DeChambeau a avoué être soulagé de le voir s’entraîner : « Le simple fait qu’il soit ici avant le tournoi est un retour en soi. On s’est salués de loin sur le parcours. C’est plaisant de le voir dans un bon état d’esprit. […] Il veut gagner et il est ici pour ça. On ne peut jamais le compter pour battu. Lorsqu’il est sorti du chalet principal, on a pu entendre de loin la foule crier et c’était très spécial. »

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Tiger Woods et Fred Couples à l’entraînement, lundi dernier

Le champion de l’édition 1992, Fred Couples, est un partenaire habituel de Woods dans les jours précédant le tournoi. Le vétéran était bien entendu très heureux de revoir l’un de ses bons amis : « En tant qu’ami, de voir son allure, je trouve ça vraiment très impressionnant. On s’est écrit chaque jour. […] Ce terrain est brutal à marcher et avec ce qu’il a traversé, j’espère qu’il va pouvoir bien jouer. Ce n’est pas surprenant étant donné qu’il est le plus grand joueur de l’histoire. […] Je l’ai regardé aujourd’hui et il était phénoménal. »

Un impact considérable

En plus des amateurs et des autres joueurs, les réseaux de télévision seront aussi extrêmement heureux de revoir Tiger Woods disputer le Tournoi des Maîtres. Il a transformé le golf par son approche, ses méthodes, sa manière de jouer, la façon de vendre le sport, et la visibilité du golf en a largement bénéficié.

Lorsque le vainqueur de 15 Grands Chelems dispute un tournoi, les retombées sont importantes.

Selon un article de 2018 du magazine Sports Illustrated, réalisé avec l’aide du site sportsmediawatch.com, l’auditoire télévisuel moyen augmente de manière considérable lorsque Woods dispute un tournoi et qu’il réussit bien.

Le Tournoi des Maîtres attire en moyenne 7,7 millions de téléspectateurs depuis 1995. Lorsque Woods remporte le tournoi, la moyenne passe à 15,6 millions.

Le nombre moyen d’amateurs réunis devant leur téléviseur dans le cadre de l’Omnium des États-Unis est de 4 millions. Il a atteint une moyenne de 12,2 millions lorsque Woods a remporté le tournoi.

À l’Omnium britannique, 3 millions de téléspectateurs sont au rendez-vous. Ils ont été 7 millions lorsque le Tigre a triomphé.

Puis, au Championnat de la PGA, l’auditoire est en moyenne de 3,8 millions en temps normal. Il a presque triplé lorsque Woods a disputé la dernière ronde.

Son impact et les répercussions de sa simple présence sont colossaux. Les statistiques de cette 86e édition devraient entrer dans le livre des records.

Un retour improbable. Un grand champion plus vivant que jamais. Un engouement sans précédent. Des sourires à volonté. Une tradition comme aucune autre.

Aussi bien en profiter, parce que le printemps ne dure pas longtemps.