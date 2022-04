Frédérick Duchesneau La Presse

1996

Tiger Woods remporte le Las Vegas Invitational, sa première victoire sur le PGA Tour.

1997

Il enlève le Tournoi des Maîtres par une marge record de 12 coups et devient, à 21 ans, le plus jeune champion du tournoi. Le premier de 15 titres majeurs.

2008

Woods met la main sur son 3e Omnium des États-Unis, son 14e titre de Grand Chelem. Une semaine plus tard, il subit une reconstruction du genou gauche pour réparer une déchirure du ligament croisé antérieur. Il sera absent pendant huit mois.

2009

Au volant de son VUS, le golfeur percute un arbre et une borne-fontaine devant sa maison de Windemere, en Floride. Ses multiples aventures extraconjugales sont étalées au grand jour. Son divorce d’Elin Nordegren, sa femme depuis 2004, avec qui il a deux enfants, est prononcé l’année suivante.

2015

Woods remet une carte de 85 en troisième ronde du Memorial, son pire score en tant que professionnel. Son meilleur ? 61, à quatre reprises.

Il ratera la coupure des trois derniers tournois majeurs cette année-là, avant de subir ses deuxième et troisième interventions chirurgicales au dos. Il ne reviendra au jeu qu’en janvier 2017.

2017

En avril, autre intervention chirurgicale au dos, cette fois pour fusionner des vertèbres.

Un mois plus tard, il est arrêté et brièvement détenu à Jupiter, en Floride. La police le trouve endormi au volant de sa voiture, sur l’accotement, au petit matin, avec le moteur en marche. Il attribuera la situation à une mauvaise combinaison d’analgésiques et d’antidépresseurs et plaidera coupable à une accusation de conduite imprudente. Les procureurs abandonnent l’accusation de conduite en état d’ivresse. Ça commence à sentir la fin...

2018

...et pourtant. L’année 2018 marquera un véritable retour en force de Tiger Woods sur le terrain.

2019

Après une solide saison 2018, Woods enfile le veston vert de champion du Tournoi des Maîtres pour la cinquième fois. Ses 15 titres majeurs le placent à trois de Jack Nicklaus.

2020

Cinquième intervention chirurgicale au dos

2021

Grave accident de voiture, en banlieue de Los Angeles

