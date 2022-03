PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS

(Ponte Vedra Beach) L’Indien Anirban Lahiri a enregistré une normale tôt lundi matin avant de caler un coup roulé de 12 pieds pour un oiselet qui lui a permis de signer une carte de 67 (moins-5), se forgeant ainsi une avance d’un coup en tête à l’aube de la ronde finale du Championnat des joueurs.

Associated Press

Ce tournoi majeur, qui semble interminable, en est donc à son dernier droit et le vainqueur empochera la jolie cagnotte de 3,6 millions US.

Mais tout n’est pas encore joué.

Le Colombien Sebastian Munoz a enregistré la meilleure ronde de la compétition à 65, et il fait partie d’un groupe à un coup de Lahiri en compagnie de Doug Ghim (68), Paul Casey (69) et Sam Burns (71).

Quatorze golfeurs sont à trois coups ou moins de la tête, soit l’écart qu’a effacé Justin Thomas l’an dernier en ronde finale pour l’emporter. La ronde finale doit se conclure lundi après-midi.

Lahiri serait un vainqueur inattendu à ce tournoi, qui compte l’un des pelotons les plus relevés de la saison. Il a certes gagné neuf tournois sur les circuits asiatique et européen, et il a pris part à la Coupe des Présidents en 2015, mais n’a jamais triomphé sur le circuit régulier de la PGA.

Le Championnat des joueurs est le cinquième tournoi le plus lucratif au monde avec une cagnotte totale de 20 millions. Une victoire est accompagnée d’une exemption de cinq ans sur le circuit de la PGA ainsi que d’une autre de trois ans au Tournoi des Maîtres, à l’Omnium des États-Unis et à l’Omnium britannique.