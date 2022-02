Straka dépasse Berger et remporte son premier titre en PGA

Sepp Straka a obtenu son laissez-passer pour aller en Géorgie dans quelques semaines. Il participera au Tournoi des Maîtres après avoir réussi une superbe remontée pour remporter la Classique Honda.

Tim Reynolds Associated Press

Straka accusait cinq coups de retard sur le meneur au début de la ronde ultime du tournoi. Il a réussi un oiselet au dernier fanion, sous la pluie, pour devancer l’Irlandais Shane Lowry par un coup et devenir par le fait même le premier Autrichien à gagner un tournoi sur le circuit de la PGA. Il a remis une carte de 66 (moins-4) dimanche pour terminer 10 coups sous la normale et remporter la cagnotte de 1,44 million $.

Lowry a jouté 67 (moins-3) pour une troisième ronde consécutive et a terminé neuf coups sous la normale. Daniel Berger – qui détenait une avance de six coups avec 19 trous à faire au tournoi – a été en chute libre dimanche. Il a remis une carte de 74 (plus-4) pour prendre la quatrième position, à trois coups de Straka.

Lowry avait besoin de réussir un roulé de 45 pieds pour obtenir l’oiselet et forcer la prolongation. Ce fut un échec. La Classique Honda a donc couronné un nouveau champion – un joueur qui a commencé le tournoi au 176e rang mondial et qui n’avait jamais percé le top-100. Son plus grand fait d’armes à ce jour était d’avoir mené après la première ronde aux Jeux olympiques de Tokyo, l’été dernier.

Il est maintenant champion d’un tournoi de la PGA.

« Lors de la troisième ronde, je n’ai pas été à mon meilleur, a confié Straka. J’ai tenu le coup et réussi à jouer de bonnes rondes par la suite. J’ai vraiment bien frappé la balle aujourd’hui et j’ai pu en prendre avantage. »

Adam Svensson a été le meilleur Canadien au tournoi. Il a pris le 9e échelon, à huit coups de Straka. Parmi les autres Canadiens en lice, Nick Taylor et Taylor Pendrith ont respectivement pris le 16e et 25e rang.