Daniel Berger n’a pas été parfait, mais il a réussi à éviter les gros problèmes, ce qu’à peu près personne n’est parvenu à accomplir cette semaine sur le parcours du PGA National.

Tim Reynolds La Presse Canadienne

Voilà pourquoi Berger est bien installé aux commandes de la Classique Honda.

Samedi, il a entrepris sa troisième ronde avec une avance de trois coups et à la fin de la journée, l’écart s’était creusé à cinq coups. Il a joué 69 (moins-1) pour porter son cumulatif à moins-11.

Demain, il sera à 18 trous de remporter un tournoi devant parents et amis à 15 minutes du domicile familial.

Shane Lowry (67), Chris Kirk (71), Sepp Straka (69) et Kurt Kitayama (71), qui menait après la première ronde, sont tous à égalité au deuxième rang à moins-6.

Le Canadien Adam Svensson (71) est sixième à moins-5.

Seulement 13 des 73 golfeurs qualifiés pour les rondes du week-end ont joué sous la normale samedi. Personne n’a joué une ronde exceptionnelle et à moins d’une catastrophe dans le jeu de Berger, il faudra un miracle pour que quelqu’un parvienne à le déloger pour le priver de son cinquième titre en carrière sur le circuit de la PGA.

C’est Lowry qui a connu la meilleure ronde de la journée et il n’a joué que moins-3.

« J’ai gardé mes coups de départ dans l’allée et j’ai plutôt bien fait sur mes coups roulés, a commenté Lowry. Mon jeu sur les verts était plutôt moyen depuis le début de la semaine. J’ai su m’adapter au fil des jours. »

Il devra toutefois trouver autre chose ou plus précisément, espérer que Berger échappe quelque chose.

« Évidemment, on veut le rejoindre demain, mais je ne crois pas que l’on puisse partir à la poursuite de quelqu’un sur ce parcours, analyse Lowry. Il faut simplement continuer de jouer le mieux possible et espérer que cela soit suffisant. »

Andrew Kozan, Curtis Thompson, Billy Horschel et Kevin Streelman ont tous joué 68, samedi, mais pour eux cela signifie seulement qu’ils respectent la normale après 54 trous. À cette distance, ils ne voient même plus Berger loin devant eux.

En début de journée, des indices laissaient croire que Berger pourraient se laisser rejoindre par le peloton. À son premier coup de départ, il a tiré la balle dans l’herbe haute à gauche. Il a répété la même erreur au quatrième trou de la journée et s’est enlisé dans la fosse au septième.

Mais chaque fois, l’Américain de 28 ans a su s’en tirer en sauvant sa normale. Même au dixième trou quand il a pris deux coups roulés pour mettre sa balle au fond du trou alors qu’il avait 65 pieds à faire.

La seule tache sur sa carte est apparue au dernier trou de la journée lorsqu’il a commis son seul boguey.

Kirk est le seul golfeur à avoir talonné Berger pour un moment, se retrouvant à trois coups au moment d’aborder le 14e fanion. Un détour dans le boisé lui a alors coûté un double boguey.