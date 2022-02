(Palm Beach Gardens) Daniel Berger n’a plus à répondre aux questions sur l’état de santé de son dos, son jeu parle amplement pour lui.

Tim Reynolds Associated Press

Berger, qui joue pratiquement à la maison alors que la résidence familiale se trouve à 15 minutes du parcours, s’est offert une avance de trois coups après deux rondes à la Classique Honda. Vendredi, il a joué une deuxième ronde consécutive de 65 pour se hisser seul en tête à moins-10.

« J’ai ma mère que cuisine, je peux dormir dans mon lit. C’est assez confortable », s’est-il réjoui.

Meneur après la première ronde, Kurt Kitayama s’est offert un aigle sur une normale-5 au 18e trou au moment où l’obscurité s’installait sur le parcours. Il a terminé sa journée avec un 69, ce qui le place à égalité au deuxième rang avec Chris Kirk à moins-7. Mark Hubbard (64) les suit de près à moins-6, à égalité avec le Canadien Adam Svensson (65) qui a atteint tous les verts à la régulière.

Svensson a complété sa ronde avec une normale à 18 h 41, soit 22 minutes après le coucher du soleil.

« Ce parcours est dément, a commenté Hubbard. Il y a tellement de pièges. Tout peut arriver à n’importe quel trou, alors vous ne pouvez vraiment pas vous relâcher. »

À moins-10 après 36 trous, Berger a égalé le troisième meilleur pointage de la Classique Honda depuis que le tournoi s’est inscrit parmi les évènements PGA National en 2007. Aaron Wise a réussi un moins-12 après deux rondes l’an dernier et Rory McIlroy avait réussi un moins-11 après 36 trous en 2014, puis la même année, Brendon De Jonge le suivait à moins-10 à la même étape.

Le hic ? Aucun d’eux n’a réussi à conserver la tête pour remporter le tournoi. McIlroy s’est écroulé en prolongation contre Russell Henley, Wise a joué 75 et 73 lors des rondes du week-end pour terminer au 13e rang et De Jonge a plongé avec des 76 et 78 dans les deux dernières rondes pour finir en 63e place.

Mais ce tournoi semble sourire à Berger qui s’est retrouvé deux fois dans le top-5 au cours de ses six premières participations. En 2015, il s’était incliné en ronde supplémentaire, le lundi, face à Padraig Harrington.

« Chaque fois que je participe à un tournoi, je veux le gagner, a-t-il mentionné. Mais ce serait particulièrement agréable de gagner ici parce que j’ai tellement d’amis et de membres de ma famille avec moi cette semaine. »

Berger a réussi cinq oiselets et n’a commis aucun bogey jeudi. Vendredi, il a encore une fois été presque sans faille en calant six oiselets et en commettant un seul bogey. Ce seul faux pas est survenu à son sixième trou de la journée, sur la normale-3 de l’allée numéro 15. Son coup de départ s’est retrouvé dans la fausse de sable et il a ensuite raté un roulé de 15 pieds qui lui aurait permis de sauver sa normale.

C’est la première fois que Berger mène un tournoi de la PGA après deux rondes depuis le Championnat Travelers en août 2016. Il a remporté quatre titres en carrière, dont le plus récent à Pebble Beach en 2021.

Ses problèmes de dos, qui l’ont contraint au repos au cours des dernières semaines, l’ont empêché de participer au tournoi de Pebble Beach cette année. Il a disputé l’Omnium de Phoenix il y a deux semaines, ce qui lui a permis de confirmer qu’il serait en mesure de prendre part à la Classique Honda cette semaine.

Jusqu’ici, tout va bien.

« Ç’a été un peu plus long que je le croyais pour que je me sente bien, a confié Berger. Il y a six ou sept ans, j’ai cru que je m’étais fracturé une cheville et dix jours plus tard j’étais en pleine forme. Mais je vieillis et à 28 ans, ce n’est plus pareil. C’est choquant, mais après des milliers et des milliers d’élans de golf, ça fait partie de travail. »

Chase Seiffert (66) fait partie d’un groupe de cinq joueurs à moins-5. Seiffert avait pris le troisième rang à la Classique Honda l’an dernier. Cette année, il n’avait pas réussi à se qualifier pour le tournoi, mais il a été admis à la dernière minute à titre de premier remplaçant quand Tyler Duncan s’est retiré.

Parmi les autres grands noms au tableau, notons que Brooks Koepka (72) a joué la normale après deux rondes. Joaquin Niemann, qui a triomphé la semaine dernière au Genesis, était à moins-4 à un certain moment avant de voir les choses se gâter. Il a terminé sa ronde en envoyant sa balle à l’eau au dernier trou, ce qui lui a fait rater la coupure par un coup. Il a terminé son tournoi à plus-3.

Pour le moment, 72 joueurs ont survécu à la coupure à moins-2. Un 73e golfeur pourrait les rejoindre, Andrew Kozan, qui n’a pas pu compléter sa ronde avant la noirceur.

Il se trouve à moins-2 et sa balle est dans l’allée au 18e fanion, une normale-5. Il devra compléter son trou samedi matin à 250 verges du vert. Une normale ou mieux lui permettrait de poursuivre son tournoi.