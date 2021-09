Golf

Championnat du circuit de la PGA

Patrick Cantlay toujours en tête du classement de la Coupe FedEx

(Atlanta) Pour une deuxième journée de suite, personne n’a inscrit un meilleur score que Jon Rham au Championnat du circuit de la PGA. Et c’est ce dont il avait besoin pour réduire l’avance de Patrick Cantlay et pouvoir espérer gagner le chèque de 15 millions US.