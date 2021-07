Ko triomphe à la Classique Volunteers of America

(The Colony) Jin Young Ko a terminé sa quatrième ronde en inscrivant sept normales de suite et elle a tenu le coup pour remporter la Classique Volunteers of America, dimanche.

La Presse Canadienne

Ko a remis une carte de 69 (moins-2) et elle a résisté à la Finlandaise Matilda Castren (69) pour l’emporter par un coup. Il s’agissait du premier départ de la Sud-Coréenne depuis qu’elle a perdu le premier rang mondial.

Ko a signé un premier titre cette année, et un huitième en carrière sur le circuit de la LPGA, grâce à un pointage cumulatif de moins-16.

La Sud-Coréenne a détenu le sommet du classement mondial pendant près de deux ans, jusqu’à ce que Nelly Korda lui ravisse cette position la semaine dernière, à la suite de sa victoire au Championnat féminin de la PGA.

Ko n’avait pas terminé un tournoi dans le top-10 lors de quatre de ses cinq derniers départs dans la LPGA. Cette victoire ne lui permettra tout de même pas de quitter le deuxième échelon mondial.

Castren a fait basculer le tournoi lorsqu’elle a raté un court coup roulé d’une distance de trois pieds pour une normale, au 15e fanion. Elle a réussi un oiselet au 17e trou, mais son erreur précédente a coûté cher.

La Mexicaine Gaby Lopez a joué 65, commettant son seul boguey lors du dernier trou. Elle s’est hissée seule en troisième place, à deux coups de Ko.

Emma Talley a signé une carte de 63, la meilleure de la journée et sa meilleure en carrière sur le circuit de la LPGA. Elle a été accompagnée d’Esther Henseleit (72) et Ana Belac (68) au quatrième rang, à moins-12.

Aucune Canadienne ne prenait part aux rondes du week-end.