Christopher Vandette a été sacré champion de l’édition 2021 de l’Alexandre de Tunis qui se concluait mardi, au Ottawa Hunt & Golf Club.

L’athlète de Beaconsfield s’est imposé devant le golfeur membre du club hôte, Yaorui Xu, au second trou de prolongation pour remporter cette première étape de la Triple Couronne.

Cinquième à l’aube de la deuxième ronde de ce tournoi du Circuit provincial masculin, Vandette a connu une excellente journée en retranchant trois coups à la normale (68).

Des oiselets réussis aux 16e et 18e trous lui ont permis de prendre les commandes de l’évènement à -4 (138) avec un seul groupe à se présenter sur le dernier vert. Yaorui Xu a cependant calé son roulé pour l’oiselet, ce qui lui a permis de forcer la tenue d’une prolongation.

Les deux jeunes hommes se sont ensuite retrouvés au 15e, où ils ont tous les deux obtenu la normale (3). Quelques minutes plus tard, Vandette a finalement concrétisé sa victoire en obtenant une fois de plus la normale sur ce même trou, alors que Xu a conclu avec le boguey.

Il s’agit d’un deuxième triomphe dans un tournoi de la Triple Couronne pour Christopher Vandette qui, en 2017, était devenu le plus jeune champion provincial amateur lors de la 100e édition de l’évènement. Il était alors âgé de 15 ans.

Meneur à -5 (66) après la première ronde, Brendan Kuffner a remis une carte de 74 (+3) mardi pour conclure au quatrième rang à -2 (140). Le membre du Royal Ottawa Golf Club a partagé la tête du classement général pendant la majeure partie de la deuxième journée d’activités avec William Duquette, qui termine finalement troisième avec un cumulatif de -3 (139).

Considéré comme étant le plus prestigieux de tous les tournois amateurs joués dans la région d’Ottawa, le « Tunis » a vu 120 participants s’élancer au départ, lundi. Les 70 meilleurs golfeurs, de même que ceux à égalité, ont ensuite participé à la deuxième et ultime ronde de l’évènement. Le champion 2020, Thomas Westfall (Camelot), n’a pu éviter le couperet et termine à +10 (81).

Au cours de son histoire, plusieurs noms ont été inscrits plus d’une fois sur le tant convoité trophée de l’Alexandre de Tunis. Graham Cooke l’a d’ailleurs remporté à quatre reprises. C’est toutefois un dénommé Robbie Jackson, du Royal Montréal, qui se démarque avec quatre titres consécutifs remportés de 1973 à 1976.

Depuis la création de ce tournoi en 1950, aucun participant n’est parvenu à rafler les honneurs de toutes les étapes de la Triple Couronne lors d’une même année. Seulement dix joueurs ont réussi à remporter deux des trois évènements, certains plus d’une fois.

L’équipe de Golf Québec se tourne maintenant vers la deuxième étape de la Triple Couronne, soit le Duc de Kent, qui sera présenté au Royal Québec, les 5 et 6 juillet prochains. Le grand gagnant de la Triple Couronne sera connu le 22 juillet, à l’issue du Championnat provincial amateur masculin qui sera disputé sur quatre rondes en autant de jours au Club de golf Summerlea.

Les quatorze meilleurs à l’ordre de mérite de la Triple Couronne seront ensuite conviés au Championnat canadien amateur masculin qui se tiendra au Club de golf Ambassador, à Windsor, en Ontario, du 2 au 5 août 2021.

En cas d’égalité pour les places attribuées pour l’évènement, les joueurs seront déterminés par une phase éliminatoire à résultat immédiat suivant la conclusion de la ronde finale du Championnat provincial amateur masculin.