(Ridgeland) Chesson Hadley a complété sa troisième ronde en 68 coups dimanche matin pour se forger un coussin de quatre coups en tête du Championnat Palmetto, qui a été affecté par les intempéries ce week-end.

Associated Press

Hadley a fait partie des quatre golfeurs qui n’avaient pu compléter le 18e trou à Congaree, samedi, tandis que des orages balayaient le secteur. Hadley a joué la normale pour se retrouver à moins-14 (199), quatre coups devant Harris English.

Hadley aurait pu creuser l’écart davantage, mais son coup roulé de cinq pieds pour un oiselet a léché la coupe sans y pénétrer.

English, dont la ronde a également été interrompue samedi, a réussi la normale sur le dernier vert pour un pointage de 67. Hadley et lui seront jumelés pendant la ronde finale, dimanche après-midi.

Le Sud-Africain Garrick Higgo, qui a fini sa troisième ronde avant l’interruption, est seul en troisième place à moins-8.

Le no 1 mondial, Dustin Johnson, était jumelé à Hadley samedi, et il était à égalité avec Higgo avant l’interruption du jeu. Johnson a cependant frappé son deuxième coup au-delà du 18e vert et s’est contenté d’un boguey, pour une ronde de 73. Il fait partie d’un groupe de quatre golfeurs à moins-7.

Hadley convoite un deuxième titre en carrière sur le circuit de la PGA, et un premier en sept ans.

Le tournoi présenté à Congaree remplace au calendrier l’Omnium canadien RBC, qui a été annulé pour une deuxième année de suite par la pandémie de coronavirus.