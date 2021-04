(Palm Harbor) Keegan Bradley n’a raté qu’un vert en coups réglementaires et il a remis une carte de 64 (moins-7) pour se hisser en tête du Championnat Valspar, jeudi.

Doug Ferguson

Associated Press

Bradley a réussi quatre oiselets à ses cinq derniers trous, terminant sa ronde avec un roulé d’une distance de 20 pieds pour un oiselet. Il s’est donné une avance de deux coups au sommet du classement.

Max Homa a inscrit huit oiselets, dont cinq au neuf d’aller, mais il a aussi commis trois bogueys pour signer une carte de 66. Il partage la deuxième position avec quatre autres golfeurs, dont Emiliano Grillo et Ryan Moore.

Sept joueurs ont ramené une carte 67 et se retrouvent à égalité en septième place, à trois coups de Bradley.

Ce ne fut pas une journée facile pour tout le monde. Dustin Johnson, le meilleur joueur au monde, n’a réussi aucun oiselet à ses 12 derniers trous et il a dû se contenter d’une ronde de 71. Johnson n’a pas terminé dans le top-10 en plus de deux mois.

Justin Thomas a célébré son 28e anniversaire de naissance en amorçant sa journée avec un aigle, mais il a stagné sur le deuxième neuf et il a joué 69.

Thomas se retrouve à égalité au 28e échelon avec un important contingent de golfeurs, dont les Canadiens Nick Taylor et Michael Gligic.

Les représentants de l’unifolié David Hearn et Corey Conners ont bouclé le parcours en 70 coups et pointent à égalité au 45e rang. Leurs compatriotes Adam Hadwin (110e), Roger Sloan (110e) et Mackenzie Hughes (142e) prennent aussi part à ce tournoi.

-Par Doug Ferguson, The Associated Press