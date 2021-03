(Palm Beach) Aaron Wise avait une avance de six coups en tête de la Classique Honda lors de la troisième ronde et il semblait en bonne position pour écraser la compétition.

Tim Reynolds

Associated Press

Tout s’est ensuite écroulé et Matt Jones a tiré avantage de la situation.

L’Australien de 40 ans a bien géré le vent sur le parcours du PGA National et il a remis une carte de 69, samedi, pour se donner une avance de trois coups au sommet du classement.

Jones a commis deux bogueys au premier neuf, mais il s’est ressaisi en inscrivant deux oiselets sur le neuf de retour. Il montre un pointage cumulatif de moins-10.

Wise a perdu sept sous la normale lors de ses 13 derniers trous, couronnant une ronde catastrophique avec un boguey au 18e fanion. Il a joué 75 et il pointe à égalité en deuxième place avec J. B. Holmes (67).

C. T. Pan n’a commis aucun boguey et il a signé une carte de 65, la meilleure de la journée. Il s’est hissé à égalité en quatrième position avec Cameron Tringale (69) et Sam Ryder (72). Les trois golfeurs se retrouvent à moins-6 après 54 trous.

Le champion en titre du tournoi, Sungjae Im (69), montre un pointage cumulatif de moins-5. Il partage le septième échelon avec Keegan Bradley (67), Robert Streb (70), Zach Johnson (70), Brice Garnett (70) et Stewart Cink (70).

En vertu d’une ronde de 66, Roger Sloan est le Canadien le mieux classé du tournoi, à égalité au 13e rang, à moins-4. Ses compatriotes Adam Hadwin (70) et Mackenzie Hughes (71) suivent respectivement aux 18e et 48e échelons.