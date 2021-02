PHOTO PHELAND M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS

(Bradenton) Collin Morikawa a réussi sept oiselets en huit trous à mi-chemin de sa troisième ronde et il a pris les commandes du Championnat Workday, samedi.

Doug Ferguson

Associated Press

Morikawa a remis une carte de 67 (- 5) sur le parcours de The Concession. Il aurait pu en détenir une plus grande s’il n’avait pas commis un boguey aux 13e et 17e trous.

Le gagnant du dernier Championnat de la PGA montre un pointage cumulatif de - 15 et il mène par deux coups devant Brooks Koepka et Billy Horschel.

PHOTO MIKE WATTERS, USA TODAY SPORTS Brooks Koepka, au départ du troisième trou sur le parcours de The Concession, samedi

Meneur au terme de la deuxième ronde, Koepka a eu sa part d’ennuis et il a commis deux bogueys de suite pour amorcer sa journée. Il s’est finalement ressaisi pour jouer 70.

Horschel a lui aussi commis deux bogueys, aux 13e et 14e fanions, mais il a répondu avec un oiselet au 16e et un aigle au 17e pour signer une carte de 69.

Webb Simpson, qui a partagé la tête après 18 trous, a réussi un 69 pour s’emparer seul du quatrième échelon.

Rory McIlroy a connu une des deux meilleures rondes de la journée, bouclant le parcours en 66 coups, et il s’est hissé à égalité en cinquième place avec Patrick Reed (69), à - 11.

Seul Canadien à participer à ce tournoi, Mackenzie Hughes (69) a réussi sa première ronde sous la normale du week-end. Hughes se retrouve à égalité au 42e rang, à - 1.