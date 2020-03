(Ponte Vedra Beach) Le circuit de la PGA a décidé jeudi soir d’annuler les trois dernières rondes du Championnat des joueurs et d’annuler d’autres tournois pour les trois prochaines semaines.

Le commissaire du circuit, Jay Monahan, a mentionné plus tôt jeudi qu’il n’y aurait aucun partisan aux abords du parcours du TPC Sawgrass au cours des trois dernières rondes et lors des trois prochains tournois au calendrier de la PGA.

Le circuit a décidé de changer d’idée, jeudi soir.

« Nous avons fait tout en notre possible pour créer un environnement sécuritaire pour nos joueurs afin qu’ils puissent poursuivre le tournoi pendant tout le week-end, a affirmé la PGA par voie de communiqué. En ce moment, et alors que la situation continue de changer rapidement, la bonne chose à faire pour nos joueurs et nos partisans est de prendre une pause. »

Il n’y avait aucune déclaration à savoir si le Championnat des joueurs de la PGA allait être reporté.

Le Championnat des joueurs est le premier tournoi géré par le circuit de la PGA et il offre une bourse totalisant 15 millions US, la plus élevée de l’histoire du golf. Il était suivi du Championnat Valspar, dans la région de Tampa Bay, en Floride, du Championnat par trou, à Austin, au Texas, et de l’Omnium Valero du Texas, à San Antonio.