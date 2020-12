PHOTO PETER MORRISON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’Omnium britannique annonce ses sites de 2023 et de 2024

(St. Andrews) L’Omnium britannique se jouera au Royal Liverpool en 2023 et au Royal Troon en 2024, a annoncé le R&A.

Associated Press

Ces tournois ont été reportés à la suite de l’annulation de l’édition de cette année au Royal St. George’s dans la foulée de la pandémie de coronavirus. C’était la première fois depuis 1945 que le tournoi était annulé.

Le célèbre parcours de bord de mer du Kent accueillera l’Omnium britannique du 11 au 18 juillet 2021, comme annoncé précédemment. St Andrews demeure le site de la 150e édition du tournoi, prévu en 2022.

L’Omnium britannique a été organisé 12 fois au Royal Liverpool, le plus récemment en 2014 lorsque Rory McIlroy a remporté le trophée.

Le Royal Troon en Écosse l’a accueilli neuf fois. Henrik Stenson s’y est imposé en 2016.

« Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes impliquées dans les clubs et envers nos organisations partenaires d’avoir soutenu nos plans et d’avoir fait preuve de flexibilité pour adapter leurs propres horaires, a déclaré Martin Slumbers, directeur général de R&A. Nous avons maintenant hâte de voir les meilleurs golfeurs au monde s’exécuter sur ces parcours exceptionnels en 2023 et 2024. »

Les dates prévues sont du 16 au 23 juillet 2023 au Royal Liverpool et du 14 au 21 juillet 2024 au Royal Troon.

L’Omnium britannique est le plus ancien championnat du golf, disputé pour la première fois en 1860.