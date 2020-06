Parmi les tournois annulés, on retrouve le 107 e Championnat national féminin, qui devait avoir lieu au Royal Montréal, du 21 au 24 juillet.

(Oakville) Golf Canada a annulé toutes ses compétitions de golf amateur pour la saison 2020, lundi, en raison de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

La fédération nationale avait au préalable annoncé l’annulation ou le report à la mi-juin de quelques évènements. Ils ont tous été officiellement annulés lundi.

Annuellement, ce sont plus de 20 tournois accueillant plus de 3000 golfeurs du Canada et du reste du monde qui sont mis sur pied par Golf Canada à travers le pays.

Parmi les tournois annulés, on retrouve le 107e Championnat national féminin, qui devait avoir lieu au Royal Montréal, du 21 au 24 juillet. La 116e édition de la version masculine de la compétition, du 3 au 6 août au club Glencoe, de Calgary, a aussi été annulée. Le tournoi devait fêter son 125e anniversaire d’existence.

C’est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que ces deux championnats sont annulés.

La fédération a aussi annoncé que les Ordres nationaux de mérite ne seront pas attribués en 2020.