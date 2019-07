L'«expérience féerique» de Joey Savoie

Véritable passionné de golf dès son plus jeune âge, le Johannais était cependant contraint de se diversifier l'hiver. Il a notamment joué au volleyball, en plus d'accorder beaucoup d'importance à ses études. Ce n'est qu'à 19 ans, en rejoignant l'Université Saint Leo, en Floride, puis l'Université du Tennessee, qu'il a joué 12 mois sur 12.

« J'ai très hâte et j'ai vraiment envie de me rapprocher du plus haut circuit professionnel, indique le membre du club Pinegrove, à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'adorerais devenir professionnel à partir de septembre pour le Q-school, soit les qualifications du Korn Ferry Tour [le nouveau nom du Web.com], qui est le circuit juste en dessous de la PGA. Si les choses vont bien et si je trouve de bons partenaires qui veulent embarquer dans le projet, je vais faire le saut. »

« À l'université, on pouvait voir qu'il y avait un retard physique et technique, ajoute-t-il. Ils avaient peut-être accumulé trois ans d'avance, mais j'ai travaillé fort et je les ai rattrapés progressivement. En division 2 [de la NCAA], le retard était comblé dès la première année et, après trois ans, il était sensiblement comblé en division 1. Ça a pris cinq ans pour développer un niveau de top 50 amateur. »

Cette année, Savoie a atteint la 24e place au classement amateur. Au moment d'écrire ces lignes, il pointait vers le 40e rang. Après un bon début d'année en Australie, son entraîneur Daniel Langevin et son coach de l'équipe nationale Derek Ingram ont profité d'une période plus creuse pour revoir certains aspects de son jeu.

« On a changé un peu la position de départ et la prise. On a essayé d'améliorer certaines trajectoires de balle et la routine pour se rendre à la balle. On avait besoin de le faire même si on savait que ça allait prendre pas mal de temps. Ç'a été une période d'adaptation physiquement, mentalement et surtout techniquement, mais je commence à en retirer les bénéfices. Il fallait qu'on le fasse afin de compétitionner sur la scène mondiale et, possiblement, de devenir pro. »

Ça ne devrait plus tarder.